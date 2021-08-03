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MUĞLA

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir korkutan deprem daha

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarından son dakika bir deprem haberi daha geldi. 3,19 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 4,1 olarak açıklandı. AFAD, Ege Denizi Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5.5 en küçüğü 0.8 olan 131 adet depremin meydana geldiğini açıklamıştı.

Haber Merkezi AA
Son dakika Muğlanın Datça ilçesi açıklarında deprem
Foto/arşiv

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 02.56'da ve 3,19 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 45,62 kilometre olarak ölçüldü.

Açıklamada ayrıca deprem sonrası olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisinin alındığı belirtildi.

  • AFAD, Ege Denizi Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5.5 en küçüğü 0.8 olan 131 adet depremin meydana geldiğini açıklamıştı.

Datça açıklarında 5,5 şiddetinde deprem
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Datça açıklarında 5,5 şiddetinde deprem

AFAD: Datça'da son 12 saatte 131 deprem meydana geldi
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