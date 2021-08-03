Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir korkutan deprem daha Muğla'nın Datça ilçesi açıklarından son dakika bir deprem haberi daha geldi. 3,19 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin büyüklüğü ise 4,1 olarak açıklandı. AFAD, Ege Denizi Datça açıklarında son 12 saatte en büyüğü 5.5 en küçüğü 0.8 olan 131 adet depremin meydana geldiğini açıklamıştı.

Haber Merkezi 03 Ağustos 2021, 07:16 Son Güncelleme: 03 Ağustos 2021, 07:24 AA