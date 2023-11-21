Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 7456 sayılı kanundan istifade etmesinin söz konusu olmadığı, 5275 sayılı kanunun hükümlerine göre cezasının infaz edildiği belirtildi.