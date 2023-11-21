Ogün Samast
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Adalet Bakanlığı'ndan Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 7456 sayılı kanundan istifade etmesinin söz konusu olmadığı, 5275 sayılı kanunun hükümlerine göre cezasının infaz edildiği belirtildi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, geçtiğimiz günlerde tahliye olmuştu. Samast hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan yeni iddianamede, 'silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Samast'ın FETÖ yöneticileri ve üyeleriyle irtibatı bulunduğunun delillendirildiği ifade edildi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i 19 Ocak 2007’de gazete binasının önünde düzenlediği silahlı saldırıda öldüren Ogün Samast, şubat ayında nakledildiği Bolu F Tipi cezaevinden 'koşullu salıverilme' kapsamında akşam saatlerinde tahliye edildi.