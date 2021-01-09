Rize'de dehşete düşüren görüntü: Bagajdan çıkarıp sokak ortasına atarken yakalandılar

Rize’nin İyidere ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden İlker Kavalcı isimli vatandaşı ormana kaçıran 3 kişi demir borular ile darp etti. Aldığı darbeler sonrası ciddi şekilde yaralanan Kavalcı'yı otomobillerinin bagajına koyup şehir merkezine bırakmak isteyen şahıslar devriye atan polis ekiplerine yakalandı. Üç kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken İlker Kavalcı ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Olay İyidere ilçesinin Merkez mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden İlker Kavalcı isimli vatandaşı ormana kaçıran 3 kişi demir borular ile darp etti.
ŞEHİR MERKEZİNE BIRAKMAK İSTEDİLER
Sonrasında aracın bagajına koydukları Kavalcı’yı ilçe merkezinde bırakmak isteyen şahıslar araçtan inerek bagajı açtı. Bagajdan Kavalcı’yı indirdikleri sırada ise devriye otosu ile yoldan geçen polis ekipleri olayı fark ederek hemen müdahale etti.
ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI
Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, saldırgan 3 kişi gözaltına altına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavalcı’nın Rize Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.