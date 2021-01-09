Gündem Rizede dehşete düşüren görüntü Bagajdan çıkarıp sokak ortasına atarken yakalandılar
RİZE

Son dakika Rize haberleri: Darp ettikleri şahsı sokak ortasına atarken polise yakalandılar

Rize'de dehşete düşüren görüntü: Bagajdan çıkarıp sokak ortasına atarken yakalandılar

Rize’nin İyidere ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden İlker Kavalcı isimli vatandaşı ormana kaçıran 3 kişi demir borular ile darp etti. Aldığı darbeler sonrası ciddi şekilde yaralanan Kavalcı'yı otomobillerinin bagajına koyup şehir merkezine bırakmak isteyen şahıslar devriye atan polis ekiplerine yakalandı. Üç kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken İlker Kavalcı ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Haber Merkezi İHA
Darp ettikleri şahsı otomobilin bagajından çıkartıp sokak ortasına atarken polise yakalandılar.
Darp ettikleri şahsı otomobilin bagajından çıkartıp sokak ortasına atarken polise yakalandılar.

Olay İyidere ilçesinin Merkez mahallesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden İlker Kavalcı isimli vatandaşı ormana kaçıran 3 kişi demir borular ile darp etti.

ŞEHİR MERKEZİNE BIRAKMAK İSTEDİLER

Sonrasında aracın bagajına koydukları Kavalcı’yı ilçe merkezinde bırakmak isteyen şahıslar araçtan inerek bagajı açtı. Bagajdan Kavalcı’yı indirdikleri sırada ise devriye otosu ile yoldan geçen polis ekipleri olayı fark ederek hemen müdahale etti.

Darp ettikleri şahsı otomobilin bagajından çıkartıp sokak ortasına atarken polise yakalandılar

ÜÇ KİŞİ TUTUKLANDI

Kavalcı, Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, saldırgan 3 kişi gözaltına altına alınarak çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Kavalcı’nın Rize Devlet Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Fatih'te eline ne geçirdiyse balkondan aşağı attı
FOTOĞRAF 7
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Olay dün akşam saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi'nden meydana geldi. 5 katlı binanın 3. katında oturan yabancı uyruklu kişi henüz bilinmeyen bir nedenle öfkelenerek balkondan eşyalarını atmaya başladı.
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Evde eline geçirdiği ne varsa sokağa atan adamı çevredeki vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.
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SEN DE ATLA <br> <br> Masa, halı, damacana, vantilatör, tost makinesi gibi çok sayıda eşyayı balkondan sokağa atan adama vatandaşlar yeter diye bağırarak tepki gösterirken, bir vatandaşında da sen de atla sen de diye bağırması dikkat çekti.
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Bu sırada atılan eşyalardan park halindeki otomobil zarar gördü.
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Otomobilin arka camı kırılırken, tüm bu yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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Öfkeli adam komşuları tarafından sakinleştirilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Fatih'te eline ne geçirdiyse balkondan aşağı attı
Fatih'te yabancı uyruklu bir kişi balkonundan evde bulunan eşyalarını sokağa attı. Halı, damacana, çaydanlık, masa, vantilatör gibi birçok eşyayı sokağa atan adamın o anları saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.


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