Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Yüksekova'da sahur vakti 3,1 büyüklüğünde deprem
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahur vakitlerinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, AFAD verilerine göre, saat 03.37'de merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yerin 5,0 kilometre derinliğinde 3,1 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.