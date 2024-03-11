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Samsun ve Hakkari'de peş peşe korkutan depremler

Karadeniz'de gece saatlerinde deprem meydana geldi. Riçhter ölçeğine göre saat 03.10 sıralarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesi olan depremde ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Samsun'daki depremin ardından bir deprem de Hakkari'de meydana geldi. Saat 03.37'de merkez üssü Yüksekova ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

07:16 - 11/03/2024 Pazartesi
DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.10'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Merkez üssü Samsun Körfezi-Atakum ilçesine 17,48 kilometre mesafede olan depremin, 18,27 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


Yüksekova'da sahur vakti 3,1 büyüklüğünde deprem


Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sahur vakitlerinde 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Aylardır bölgede sık sık depremler meydana gelirken, yer bilimcileri tarafından Hakkari'de 7 ve üzeri büyüklüğünde deprem beklendiği de belirtiliyor.

Deprem, AFAD verilerine göre, saat 03.37'de merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yerin 5,0 kilometre derinliğinde 3,1 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. Depremde can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.





#Samsun
#Karadeniz
#Hakkari
#Yüksekova
#Deprem
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