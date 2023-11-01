Fulya Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki bir iş merkezinin 20. ve 25. katları arasında dış cephenin iç kısmındaki havalandırma boşluğunda yangın çıktı. Yangın dış cepheyi sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.