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Gündem Taksim metroda yangın Yolcu giriş ve çıkışları kapatıldı
İSTANBUL

Taksim metroda yangın: Yolcu giriş ve çıkışları kapatıldı

Taksim metro istasyonunda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika: Taksim metroda yangın
Yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılan istasyonda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Taksim metro istasyonunda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.

Yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılan istasyonda ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Taksim metrosunda yangın paniği: Yolcu giriş ve çıkışları kapatıldı
OYNAT 00:33
Taksim metrosunda yangın paniği: Yolcu giriş ve çıkışları kapatıldı
Taksim Metro İstasyonu'nda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü. Yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılan istasyonda ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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