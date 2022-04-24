Taksim metroda yangın: Yolcu giriş ve çıkışları kapatıldı

Dünya

Avrupa’da ırkçılık yeni ‘merkez’

İslâm ve Müslümanlar, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ana gündem maddesiydi. Aşırı sağcı aday Marine Le Pen, bütün kampanyasını yabancı ve Müslüman düşmanlığı üzerine kurdu. Ancak Avrupa’da Le Pen yalnız değil. Avrupa’da Müslüman karşıtlığını ana siyasete dönüştüren en az 49 parti ve politik hareket bulunuyor.