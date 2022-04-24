Taksim metroda yangın: Yolcu giriş ve çıkışları kapatıldı

Taksim metro istasyonunda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.
Yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılan istasyonda ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Taksim metro istasyonunda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.
Yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılan istasyonda ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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