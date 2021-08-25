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EĞİTİM

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyeleri değişti

Milli Eğitim Bakanlığı ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararname doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli atandı.

Haber Merkezi AA
Son dakika Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı ve üyeleri değişti
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Profesör Doktor Cihad Demirli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Hasan Kavgacı, Dr. Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ata görevden alındı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli atanırken, kurul üyeliklerine de Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz'ın atamaları yapıldı.

CİHAD DEMİRLİ KİMDİR

1978 Sivas doğumlu olan Prof. Dr. Cihad Demirli, İngilizce biliyor. Uzmanlık alanları ise, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitimde Program Geliştirme, E-Öğrenme ve Teknolojileri, E-Portfolyo Uygulamaları, E-Öğretim Materyali Tasarımı, Uzaktan Öğretim Tasarımı.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine ise Prof. Dr. Şeref Kalaycı getirildi.

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