Gündem Afet bölgesi ilan edilen üç il için acele kamulaştırma kararı
SİNOP

Afet bölgesi ilan edilen üç il için acele kamulaştırma kararı

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararları doğrultusunda yangın felaketinin yaşandığı Antalya’nın Gündoğmuş ilçesi, sel ve heyelan yaşanan Kastamonu ve Sinop’taki yerler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırma yapılacak.

Haber Merkezi İHA
Antalya, Kastamonu ve Sinop’taki afet bölgeleri için acele kamulaştırma yapılacak
Foto/arşiv

Resmi Gazetenin yayımlanan bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Antalya’nın Gündoğmuş ilçesine bağlı Ortakonuş Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 114 ada, 65 parsel numaralı taşınmaz, bölgede meydana gelen orman yangını nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Kastamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop’un Ayancık ilçesinde bulunan özel mülkiyete konu bazı taşınmazlar, bu bölgelerde meydana gelen sel ve heyelan afeti nedeniyle ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle gerçekleştirilmesi amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılma kararı alındı.

Sinop'ta selin denize sürüklediği tomruklardan onlarcası komşu il Samsun'da sahile vurdu
FOTOĞRAF 5
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Ayancık Orman İşletme depolarında bulunan yaklaşık 35 bin ton tomruk, 11 Ağustos'ta sel sularıyla Ayancık Deresi'nden denize taşındı.
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İlçeye 38 kilometre uzaklıkta İncirpınarı köyü sahiline vuran tomruklar, 6 kilometre boyunca yayıldı. Sahildeki tomrukların, görevlilerce toplanmasına devam ediliyor.
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Öte yandan sel sularının denize taşıdığı onlarca tomruk komşu il Samsun'un Atakum ilçesinde sahile ulaştı.
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Kıyıya vuran tomrukların toplanması bekleniyor.
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Sinop'ta selin denize sürüklediği tomruklardan onlarcası komşu il Samsun'da sahile vurdu
Sinop'ta selin denize sürüklediği tomruklardan onlarcası komşu il Samsun'da sahile vurdu
Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde denize sürüklenen tomruklardan onlarcası Samsun'un Atakum ilçesi sahiline ulaştı.

Kazdağları’nda orman yangını: 29 helikopter ve 4 uçakla müdahale sürüyor
FOTOĞRAF 23
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Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün sabah saat 09.18'de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, gün boyu 4 yangın söndürme uçağı ve 29 helikopter katıldı.
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Yangın, yaklaşık 50 hektar alanda etkili oldu.
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Saat 20.00 sıralarında ise havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi sonlandırıldı.
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Dozer ve iş makineleri tarafından açılan yoldan bölgeye ulaşan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisinin yangına müdahalesi sabaha kadar sürdü.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Günün ilk ışıklarıyla birlikte ise helikopterler ile yangına hava müdahalesi yeniden başladı.
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Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
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Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
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Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
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Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
Title
Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
Title
Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
Title
Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
Title
Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
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Yangın bölgesi drone ile havadan da görüntülendi.
Kazdağları’nda orman yangını: 29 helikopter ve 4 uçakla müdahale sürüyor
Balıkesir 'de Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde dün sabah başlayan yangın gece boyu devam etti. Gece ara verilen hava müdahalesi ise günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerle yeniden başladı. Yangına havadan 29 helikopter, 4 uçak ile karadan da 30 arozöz ve 140 personel müdahale ediyor.


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