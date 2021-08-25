Afet bölgesi ilan edilen üç il için acele kamulaştırma kararı

Dozer ve iş makineleri tarafından açılan yoldan bölgeye ulaşan 47 arazöz ile 250'den fazla orman işçisinin yangına müdahalesi sabaha kadar sürdü.

Edremit ilçesinde Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisindeki kırsal Kavurmacılar Mahallesi'nin üst kısmında bulunan vadide dün sabah saat 09.18'de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan orman yangınını söndürme çalışmalarına, gün boyu 4 yangın söndürme uçağı ve 29 helikopter katıldı.

Kazdağları’nda orman yangını: 29 helikopter ve 4 uçakla müdahale sürüyor

Balıkesir 'de Kazdağı Milli Parkı sınırları içerisinde dün sabah başlayan yangın gece boyu devam etti. Gece ara verilen hava müdahalesi ise günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerle yeniden başladı. Yangına havadan 29 helikopter, 4 uçak ile karadan da 30 arozöz ve 140 personel müdahale ediyor.

