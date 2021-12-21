Gündem Bakan Nebati TL mevduatın tüm ayrıntılarını paylaştı
ANKARA

Bakan Nebati TL mevduatın tüm ayrıntılarını paylaştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını açıkladı. Dövize endeksli TL mevduatta ayrıntılar belli oldu. Yayınlanan yeni düzenlemeye göre kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacak. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Son dakika: Teşvik paketi maddeleri/ ayrıntıları, Bakan Nebati TL mevduatın tüm ayrıntılarını paylaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dövize endeksli Türk Lirası mevduatları ile ilgili yeni düzenlemelerin ayrıntılarını açıkladı. Dövize endeksli TL mevduatta ayrıntılar belli oldu.

İşte bakanlığın açıkladığı yeni düzenleme:

Birikimlerini TL mevduat olarak değerlendiren vatandaşlarımızın kurlardaki oynaklık karşısında mağdur olmaması için Sn. Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü devreye alınmıştır.

Ürün, gerçek kişilerce TL vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak; yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak ve bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacaktır.

Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11:00'de USD döviz alış kuru yayınlayacaktır.

FARK MÜŞTERİ HESABINA TL OLARAK YANSIYACAK

Vade sonunda kur değişiminin faiz oranı üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacaktır.

Hesaplar 3, 6, 9 ve 12 ay vadeler ile açılabilecek olup; minimum faiz oranı TCMB Politika Faiz Oranı olarak uygulanacaktır.

SİSTEME İSTEYEN HER BANKA KATILABİLECEK

Sisteme isteyen her banka katılabilecektir.

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesabın açıldığı tarihteki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan düşük olan üzerinden hesap bakiyesi güncellenecektir.

Öte yandan söz konusu ürünün katılım Bankacılığında uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı
EKONOMİ
İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı

Dövizden sonra bir hamle de altına geliyor: Piyasa değeri 280 milyar dolar
EKONOMİ
Dövizden sonra bir hamle de altına geliyor: Piyasa değeri 280 milyar dolar

Dünya basını TL'nin değer kazanımını böyle duyurdu: Lira'dan büyük geri dönüş
EKONOMİ
Dünya basını TL'nin değer kazanımını böyle duyurdu: Lira'dan büyük geri dönüş

TL'ye güvenen kazanacak
GÜNDEM
TL'ye güvenen kazanacak
Sektör temsilcileri duyurdu

Sektör temsilcileri duyurdu

Akaryakıt fiyatlarında ciddi düşüş yolda.
Devlet katkısıyüzde 30a çıkıyor

Devlet katkısı
yüzde 30'a çıkıyor

​Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni oran.
Bakan Nebati TL mevduatın tüm ayrıntılarını paylaştı

Nakil sonrası ilaçlara dikkat

Nakil sonrası ilaçlara dikkat

​Nefroloji uzmanından önemli detaylar.

TOGG yeni logosuyla görücüye çıkıyor.

​İTO Başkanı Avdagiç: Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.