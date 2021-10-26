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TOKAT

Tokat'ta feci kaza: 100 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki üç kişi öldü

Tokat'ın Zile ilçesinde, sürücüsünün virajı alamadığı kamyonetin 100 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada üç kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için ise aynı hastanenin morguna konuldu.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika Tokatta feci kaza: 100 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtaki üç kişi öldü
Tokat'ta uçuruma devrilen kamyonetteki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Zile- Yıldıztepe yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi.

Cengiz Akan (32) yönetimindeki 06 MTG 02 plakası kamyonet, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Cengiz Akan ile Ferhat Çertel (28) ve Ercan Çertel'in (33) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralı Mehmet Ergür ise sağlık ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için ise aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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