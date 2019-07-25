Son dakika: TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu MİT ve TSK tarafından Kuzey Irak'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil'de diplomatın şehit edilmesi olayını planlayan teröristler vuruldu.

Haber Merkezi 25 Temmuz 2019, 12:04 Son Güncelleme: 25 Temmuz 2019, 12:55 IHA DHA