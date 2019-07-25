Gündem TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu
ANKARA

Son dakika: TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu

TSK ve MİT Erbil suikastının planlayıcılarını vurdu

MİT ve TSK tarafından Kuzey Irak'ta iki ayrı noktada düzenlenen operasyonda, Erbil'de diplomatın şehit edilmesi olayını planlayan teröristler vuruldu.

Haber Merkezi IHA DHA
Operasyonda vurulan araçlardan biri.
Operasyonda vurulan araçlardan biri.
Operasyonda vurulan araçlardan biri.
Operasyonda vurulan araçlardan biri.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ortak operasyonu ile Irak'ın Erbil kentinde şehit edilen Türk diplomat Osman Köse'ye yönelik saldırıyı planlayan teröristler etkisiz hale getirildi.

  • Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse, geçen 17 Temmuz'da Erbil'de restoranda uğradığı silahlı saldırıda şehit edildi. MİT, bir gün sonra saldırıyı planlayan teröristleri tespit edip, takibe aldı. İlk operasyon, saldırıdan bir gün sonra 18 Temmuz'da Duhok'ta gerçekleştirildi. Teröristlerin içinde bulunduğu araç, Erbil'den çıkışından itibaren yerel istihbarat unsurlarının da katkısıyla takip edildi. Yerleşim yerinden uzak bir alanda araç, TSK unsurlarınca vuruldu ve teröristler etkisiz hale getirildi.
  • İkinci operasyon da 6 gün sonra 24 Temmuz'da düzenlendi. Teröristlerin içinde bulunduğu araç, Irak'ın kuzeyinde Batika kırsalında vuruldu. Operasyonlarda Osman Köse'ye yönelik suikastın 2 planlayıcısı ve korumaları etkisiz hale getirildi.

Şehit diplomat Osman Köse'nin kanı yerde kalmadı
OYNAT 01:50
Şehit diplomat Osman Köse'nin kanı yerde kalmadı
MİT ve TSK, suikastin planlayıcılar olan teröristleri Kuzey Irak'ta Duhok ve Batifa olmak üzere iki farklı noktada vurdu.

Diplomatı şehit edenler yakalanmıştı

Türk diplomat Osman Köse'yi silahlı saldırıda şehit eden terörist Mazlum Dağ'ın ve saldırıya karışan üç kişi Kuzey Irak'ta sağ olarak yakalanmıştı.

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