Bakan Koca'dan maymun çiçeği açıklaması: Türkiye'de vaka var mı

TBMM'de nöbetçi bakan uygulaması kapsamında milletvekilleriyle bir araya gelen Bakan Koca, basın mensuplarına açıklama yaptı. Koca, maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de görülüp görülmediğine ilişkin, "Yeni bir tedirginlik alanı oluşturmamak kanaatindeyim. Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar bizde görülen vaka olmadı. Olduğunda bunu açıklamış ve bildirmiş oluruz ve bu hastalığın bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enfeksiyonuyla bulaşmadığını, daha çok yakın temas ile bulaştığını biliyoruz. O nedenle bu konuda gereksiz tedirgin olunmamalı. Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini bakanlığımız yakın takip etmekte. Söylenmesi gereken bir durum olursa dikkat edilmesi gereken bir durum olursa bunu da açıklamış oluruz" diye konuştu.

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Bakan Koca, çiçek aşısının etkinliğinin maymun çiçeği virüsüne etkinliğinin yüzde 80-85 oranında olduğunu bildiklerini vurgulayarak, "Dünyada 1970’ten sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediği, aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz. Biz de bu noktada arkadaşlarla Bilim Kurulu ile özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz, bununla ilgili de istişare halindeyiz" dedi.

'ÖZLÜK HAKLARI ÇALIŞMASI MECLİS'E GELECEK'

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili düzenlemenin bu ay Meclis gündemine geleceğini düşündüğünü, bunun Meclis iradesinde olduğunu söyledi. Koca, "Hekim arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımız özellikle bu dönemde cumhurbaşkanımızın müjdelediği 5 maddenin gündeme girmesiyle ciddi anlamda sorunların çözüleceğini ve önümüzdeki dönemde devletin bu anlamda yapılması gerekeni yaptığını herkes görmüş olacak. Tedirgin olmaya gerek yok. Biraz sabırlı olalım. Bu çok uzun sürmeyecek. Bunun temmuzdan önce olacağını söyleyebilirim. Bazı arkadaşlar temmuz zammı ile bunun geçiştirileceği yaklaşımı içindeler. Öyle bir durum olmayacağını zaten ifade etmiş oldular grup başkan vekilimiz. Biz sağlık çalışanları ve hekimler olarak hekimliğin saygınlığını asla kaybetmemeliyiz. Bu son derece önemli. Bu sorunların hepsi çözülür; ama hekimliğin saygınlığı kaybedilirse biz mesleğimizden haz duyamayız. Pandemi döneminde vatandaşımızın gönlünde yer ettiğimiz saygınlığı birtakım heyecanlarla lütfen kaybetmeyelim. Bu son derece önemli" diye konuştu.

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Bakan Koca, Covid-19 vakalarına yönelik soru üzerine de "Yoğun bakımda hastalarımız var ama sayı son derece düştü. İlk pandemiden sonraki vakaların neredeyse 6'da, 7'de 1'ine kadar indi. Birçok ilimizde yoğun bakımların kapalı olduğunu söyleyebilirim" dedi. (DHA)

DÜNYA Maymun çiçeği virüsü Fas'a da sıçradı: Üç kişi hastaneye kaldırıldı

FOTOĞRAF 8 Salgına karşı önlemleri arttıran Almanya maymun çiçeği hastalığına yakalananların temaslılarını aşılamak için hazırlıklı olmak amacıyla Bavarian Nordic tarafından üretilen çiçek aşısından 40 bin doz sipariş etti.<br> Aşı Avrupa'da Imvanex, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Jynneos adıyla satılıyor. Jynneos hem çiçek hem de maymun çiçeği hastalığına karşı onaylı, Imvanex'in ise yanızca çiçek hastalığına karşı onayı bulunuyor, ancak endikasyon dışı kullanımda maymun çiçeği hastalığı için de kabul ediliyor.<br> Aşı siparişiyle ilgili bilgi veren Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach \"Eğer hastalık daha da yayılırsa, şu anda önermiyoruz ama gerek duyulması halinde temaslıların aşılanması için hazırlıklı olmak istiyoruz\" dedi. Maymun çiçeği salgınının kontrol altına alınabileceğini ve yeni bir pandeminin başlangıcına işaret etmediğini belirten bakan, erken müdahelenin virüsün toplum içinde daha da yerleşmesini önleyeceğinin altını çizdi.<br> Almanya salgın tehlikesine karşı hastalığa yakalanan kişilerin 21 gün süreyle kendilerini izeole etmelerini tavsiyesi getirdi. Almanya'da bugüne kayıtlı beş hasta bulunuyor. Danimarka merkezli Bavarian Nordic salgın tehlikesine karşı geçtiğimiz günlerde başka bir Avrupa ülkesinin daha Imvanex sipariş ettiğini açıklamıştı.<br> ABD MİLYONLARCA AŞI STOKLADIĞINI AÇIKLADI<br>Bir hastaya maymun çiçeği teşhisi konduğu ve dört hastanın da kontrol altında tutulduğu ABD'de yetkililer salgın tehlikesine karşı hem orijinal çiçek aşısı, hem de daha yeni bir aşı olan Jynneos için milyonlarca doz stokladıklarını açıkladı. Ellerinde yaklaşık 100 milyon doz çiçek aşısı bulunduğunu belirten ABD Hastalık Önleme ve Koruma Merkezi (CDC) yetkilileri, bu aşının kalp kası iltihaplanması gibi bazı bilinen yan etkileri bulunduğunu, ve bu nedenle özellikle AIDS gibi bağışıklık sistemi baskı altında olan hastalarda kullanılmaması gerektiğinin altını çizdi.<br> Aşı egzamalı hastalar için de tavsiye edilmiyor. Yetkililer bu yan etkilerin nadir görüldüğü ama kitlesel aşılama durumunda sayının yükseleceği uyarısında bulundu. ABD, 11 Eylül terör saldırılarının ardından çiçek virüsü ile bir biyolojik saldırıya uğrama ihtimaline karşı kitlesel çiçek aşısı yaptırma seçeneğini düşünmüş, ancak vazgeçmişti. Öte yandan ABD'de Jynneos aşısından bin adet bulunduğu bildirildi ve yeni dozlar için sipariş verildiği açıklandı. ABD bu aşıların yalnızca yüksek riskli temaslılarda kullanılmasını planlıyor. FRANSA, TEMASLILARIN AŞILANMASINI İSTİYOR<br>Fransa'da 24 Mayıs tarihi itibarıyle 3 maymun çiçeği vakası tespit edilmiş durumda. Vakaların artabileceği uyarısı yapılırken, Fransa Sağlık Bakanlığı yetkilileri, temaslı olanların aşı olmaları önerisinde bulundu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, özellikle risk grubundakiler ve sağlık çalışanları için bir aşı stratejinin şimdiden hazır hale getirilmesi üzerine çalışıyor. Maymun çiçeği virüsüne karşı birinci ve ikinci jenerasyon aşılar 1984 yılından bu yana Fransa'da kullanılmıyor. Bavarian Nordic tarafından üretilen üçüncü nesil Imvanex aşısı 2013 yılında Avrupa'da onay aldı. Fransa, hem ABD'nin ürettiği Jynneos hem de Imvanex aşılarının, temaslılar için 28 gün aralıklarla kullanımını öneriyor.<br> DSÖ: GENEL SALGINA DÖNÜŞME RİSKİ DÜŞÜK<br>Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) elinde 31 milyon dozluk çiçe aşısı stoğu bulunuyor. Ancak on yıllardır depolarda duran bu aşıların etkinliğini yitirmiş olabileceği ifade ediliyor. Dünya genelinde 250'den fazla hastanın kaydedildiğini belirten DSÖ dün Almanya'nın stratejisine benzer bir rehber yayınlayarak virüsün genel popülasyona bulaşma riskinin \"çok zayıf\" olduğunu, ancak birden fazla cinsel ilişki partneri olan kişilerde riskin \"yüksek\" olduğunu belirtti. Son zamanlarda vakaların büyük kısmının gey ve biseksüel erkekler olduğunu doğrulayan Birleşmiş Milletler HIVAIDS Ortak Programı (UNAIDS) hastalığın yakın fiziksel temasla alakalı bir durum olduğunu ve herkesi etkileyebileceğini söyledi ve Afrikalıları ve LGBTI+ bireyleri hedef alan \"ırkçı ve homofobik\" paylaşımların yapılmaması için çağrıda bulundu.<br> Dünyada Maymun Çiçeği virüsü endişesi: Stok yapmaya başladılar Maymun çiçeği hastalığının salgına dönüşme tehlikesi üzerine birçok ülke aşı stokunu gözden geçirmeye başladı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 14 Sağlık Bakanlığına bağlı Kamu Sağlığı Komisyonundan yapılan açıklamada, Madrid'de 47, Endülüs ve Kanarya Adaları bölgelerinde 2'şer olmak üzere ülke genelinde maymun çiçeği virüsüne yakalananların sayısının 51'e çıktığı kaydedildi. Ülkede maymun çiçeği vaka sayısı 22 Mayıs'ta 41 açıklanmıştı. Şüpheli 31 vakanın test sonuçlarının beklendiği İspanya, Avrupa Birliği üyeleri arasında maymun çiçeğinin en fazla görüldüğü ülke olarak ilk sırada bulunuyor. Sağlık Bakanı Carolina Darias \"Şüpheli vakaların testlerinde pozitiften daha çok negatif sonuç çıkıyor. Tüm vakalar gözetim altında.\" ifadesini kullandı. Öte yandan maymun çiçeği Birleşik Arap Emirlikleri'ne de sıçradı. Ülkede ilk maymun çiçeği vakası görüldü. BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Afrika'dan gelerek ülkeyi ziyaret eden 29 yaşındaki bir kadında maymun çiçeği virüsü tespit edildiği ve kadına gerekli sağlık hizmetlerinin sağlandığı belirtildi. Hastayla temaslıların tespit edilmesi dahil gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedildi. Böylece BAE, maymun çiçeği virüsü görülen ilk Körfez ülkesi oldu. Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor. Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü ile ilgili açıklama yaptı. İlk maymun çiçeği vakasının 7 Mayıs'ta tespit edilmesinin ardından bu sayının 131'e yükseldiğini duyuran DSÖ, şüpheli 106 vaka için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Maymun çiçeği virüsünün hızla yayıldığı ülke: Vaka sayısı 51'e çıktı Avrupa Birliği üyeleri arasında maymun çiçeğinin en fazla görüldüğü ülke olarak ilk sırada bulunan İspanya'dan korkutan haberler geliyor. Ülkede daha önce 41 olarak açıklanan maymun çiçeği virüsü tespit edilenlerin sayısı 51'e çıktı. BiP'te paylaş

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