Gündem Türkiyeden terör örgütleriyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macrona kınama
ANKARA

Türkiye'den terör örgütleriyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kınama

Türkiye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Konseyi" mensupları ile görüşmesini kınadı.

Haber Merkezi AA
SON DAKİKA: Türkiyeden terör örgütleriyle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macrona kınama
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' mensupları ile görüşmesi hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Bilgiç, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde 'Suriye Demokratik Konseyi' mensupları ile görüşmesini kınıyoruz.

Fransa’nın tüm çağrılarımıza rağmen bölücü gündeme sahip bu eli kanlı terör örgütü ve uzantılarıyla sürdürmekte olduğu ilişki, Türkiye’nin milli güvenliği, Suriye‘nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması çabalarına zarar vermektedir" dedi.

"Gerçekleri Fransız ve uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz"

Bilgiç, Türkiye'nin terör örgütü ve uzantılarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirterek, "Söz konusu örgütün son dönemde, örgüte katılmayı reddeden gençlerin barışçı gösterilerini kanlı şekilde bastırması, Afrin Hastanesi gibi sivil hedefleri bombalaması, çocuklar dahil Suriyeli sivillere saldırması, tutukluları işkenceyle öldürmesi gerçeklerini de Fransız ve uluslararası kamuoyuna hatırlatıyoruz.

Türkiye’nin bu terör örgütü ve uzantılarıyla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha tekrarlıyoruz" ifadesini kullandı.

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