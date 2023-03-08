YKS başvuruları ne zaman? YKS başvuruları devam ediyor mu? Birçok öğrencinin merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Üniversite adayları üniversite sınavı başvuru işlemlerini ÖSYM AİS YKS başvuru ekranı üzerinden kolaylıkla yapabiliyor. Son başvuru tarihi açıklanan takvimde ilan edildi. Peki, YKS başvuruları bitti mi? YKS başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM üniversite sınavı başvuruları uzatıldı mı? İşte haberimizin detayları sizlerle...