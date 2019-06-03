Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem TSK havadan vurdu 5 terörist öldürüldü
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ANKARA

Son dakika: Zap bölgesinde en az 5 terörist öldürüldü

TSK havadan vurdu: 5 terörist öldürüldü

TSK tarafından sürdürülen sınır ötesi operasyonlar aralıksız devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında en az 5 terörist öldürüldüğünü duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TSK'ya ait savaş jetleri. Fotoğraf: Arşiv.
TSK'ya ait savaş jetleri. Fotoğraf: Arşiv.

Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığı kapsamında sadece ülke içinde değil, sınır ötesinde de operasyonları aralıksız devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklana yapan Bakanlık, operasyon kapsamında en az 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
TSK havadan vurdu

TSK havadan vurdu

​Zap bölgesinde en az 5 terörist öldürüldü.
Burası İslambol Konstantinapol değil

Burası İslambol
Konstantinapol değil

Erdoğan: Konstantinapol diyene karşı 22 günümüz var.
Ortak yayına çıkacaklar

Ortak yayına çıkacaklar

​AK Parti ile CHP'li yetkililer 'tarih' için temas kurdu.
Teşkilata tatil yok

Teşkilata tatil yok

AK Parti teşkilatı bayram boyunca sahada olacak.
Seçimden çıkıp kurultaya gidecek

Seçimden çıkıp kurultaya gidecek

24 Haziran hesaplaşması yeniden alevlenecek.
23 Haziran’ın ikamesi yok

23 Haziran’ın ikamesi yok

MHP, İBB seçimleri için şehre kamp kurdu.
PKK en iyi ortağımız

PKK en iyi ortağımız

ABD, PKK'lı teröristlere rütbe ve nişan dağıtıyor.

Bilderberg’te gerçek gündem Ortadoğu

Bilderberg’te gerçek gündem Ortadoğu

'Dünyayı yöneten gizli hükümet' toplantısı bitti.

Tahliye edildi <br>3 gün sonra kaçtı

Tahliye edildi
3 gün sonra kaçtı

FETÖ'cü Yılmazer'in Almanya'dan iadesi istenecek.
Sonuna kadar savaşırız

Sonuna kadar savaşırız

Çin Savunma Bakanı Fenghe'den, ABD'ye gözdağı.
Azez'de terör saldırısı

Azez'de terör saldırısı

Teröristler iftar sonrası sivilleri hedef aldı.
Fransa'yı bekliyoruz

Fransa'yı bekliyoruz

Hazırlık sınavını geçtik sıradaki rakibimiz Fransa.
Yusufeli ve Keskin'de<br>AK Parti kazandı

Yusufeli ve Keskin'de
AK Parti kazandı

​3 ilçe ve bir beldede oy sayma işlemi sona erdi.
Sakarya'da deprem

Sakarya'da deprem

Hendek'te meydana gelen deprem ​İstanbul'da hissedildi.
Tarihi rekor kırıldı

Tarihi rekor kırıldı

​Bir gün içerisinde tam bin 161 tır çıkış gerçekleştirdi

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.