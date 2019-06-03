TSK havadan vurdu: 5 terörist öldürüldü

Türkiye'nin terörle mücadele kararlılığı kapsamında sadece ülke içinde değil, sınır ötesinde de operasyonları aralıksız devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap bölgesine hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklana yapan Bakanlık, operasyon kapsamında en az 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
Irak kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekâtında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/cUQJmVci6d
Irak kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekâtında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/cUQJmVci6d— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 3 Haziran 2019