Son depremler 6 Şubat artçısı

Türkiye, 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya çalışırken, ardı ardına yaşanan depremler korku ve paniğe neden oldu. En son Bingöl’ün Karlıova ilçesinde dün saat 04.55’te 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 7,43 kilometre derinlikte olduğunu duyurdu. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken, ilk belirlemelere göre kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Antalya, Diyarbakır, Malatya ve Bingöl’de meydana gelen sarsıntıları Yeni Şafak’a değerlendiren uzmanlar, büyük depremlerin ardından bu tarz sarsıntıların yaşanabileceğine dikkat çekti.





ENERJİ TRANSFERİ

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür: Biz o bölgede “Peş peşe irili ufaklı depremler olursa şaşırmayız” demiştik. Bu depremler, 6 Şubat’taki depremlerin olduğu bölge içinde ya da onun yakın komşusu. Depremlerin nedeni de buradaki levha hareketleri. 2 büyük depremle ortaya çıkan enerji, bu yöredeki komşu fay hatlarına transfer oldu. Yeterince enerjiyi topladığında harekete geçiyor. Bölgede dengeler oturuncaya kadar bir şeyler kırılıp dökülecek. Belki de artçılar 2 sene sürecek.





FAYLAR HUZURSUZ

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy: Malatya, Diyarbakır, Antalya ve Bingöl’deki depremler, 6 Şubat’taki depremlerden sonra fay hatlarında biriken stresten kaynaklanıyor. Malatya’daki depremleri, 6 Şubat’ın artçıları gibi düşünüyorum. Her ne kadar biraz farklı yerde olsa da o büyük depremler karşısında her yerde, yani bütün Türkiye’deki fay hatlarında bir huzursuzluk var. Dolayısıyla buna bağlı olarak bu tür depremler meydana geliyor.



