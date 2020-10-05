Ege Denizi'nde korkutan deprem

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Rusya'da damat, düğünde gelini döverek öldürdü sonra da, uçurumdan attı

Rusya’nın Sibirya bölgesinde daha önce de cinayetten hüküm giyen Stepan Dolgikh (33) düğün günü evlendiği Oksana Poludentseva’ya (36) saldırdı. Dolgikh, usulüne uygun davranmadığı gerekçesiyle döverek öldürdüğü gelinin cesedini yakındaki bir uçuruma attı