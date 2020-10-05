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Son depremler: Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Ege Denizinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın açıkladığı verilere göre deprem yaklaşık 15,70 kilometre derinlikte meydana geldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 17.57'de 4,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 15,70 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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