Marmara Denizi'nde bir deprem daha: İstanbul'da da hissedildi

Bu akşam üzeri saat 16.38'de Marmaraereğlisi'nde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, korkutan deprem çevre illerde de hissedilmişti.
Aynı gün içerisinde ikinci deprem
- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
Depremin derinliği kaç kilometre?
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 22,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 17,77 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
#Deprem
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Marmara Denizi, 22.73 km. Marmaraereglisi (Tekirdag)
Tarih-Saat : 24.09.2020, 21:06:40 TSİ
Enlem : 40.8080 N
Boylam : 28.1351 E
Derinlik : 17.77 km
Detay : https://t.co/Ef0TpkSbyn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem
Valilik olumsuz ihbar olmadığını duyurdu
- Deprem sonrası Tekirdağ Valiliğinden açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Marmara Denizi Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 24.09.2020 tarihinde saat 16.38 sıralarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Deprem; ilimiz merkez ve ilçeleriyle komşu illerde hissedilmiş olup, deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 110, 112, 155, 156 ihbar hatlarına şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Gelişmeler AFAD ve Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur” denildi.