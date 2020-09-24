Son depremler: İstanbul'da deprem mi oldu? Marmara Denizi'nde bir deprem daha: İstanbul'da da hissedildi Son dakika haberine göre, Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. AFAD verilerine göre deprem 17.77 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bu akşam üzeri saatler 16.38'i gösterirken yine Marmaraereğlisi merkezli 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, deprem İstanbul dahil çevre illerde de hissedilmişti.

Haber Merkezi 24 Eylül 2020, 21:27 Son Güncelleme: 25 Eylül 2020, 02:11 Yeni Şafak