Son kabine hatırası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 52,18 ile milletten yeniden yetki almasının ardından ilk olarak kabineyi kuracak. Daha önce “Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız” diyerek sinyalini verdiği değişimle işe başlayacak Erdoğan’ın önceliklerinden biri de ekonomi olacak. Erdoğan, yüksek enflasyon ve fahiş fiyat artışları ile mücadeleye yoğunlaşacak.