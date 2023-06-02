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Son kabine hatırası

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabında önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından fotoğraf paylaştı. Varank, Fatih Dönmez, Mehmet Kasapoğlu, Süleyman Soylu, Murat Kurum, Mahmut Özer, Vahit Kirişci ve Vedat Bilgin’in yer aldığı fotoğrafa, “Lider’e karınca kararınca destek vermeye çalışmanın haklı gururu yüzümüze yansımış” notunu düştü.

04:00 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bakanalar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakanalar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, önceki gün gerçekleşen kabine toplantısından bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaştı. Mevcut bakan kadrosuyla son toplantı olma özelliğini taşıyan kabine toplantısına ilişkin paylaşımında Bakan Varank, şu ifadeleri kullandı: “Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde; 21 yıllık iktidarın ardından demokrasi şöleni gibi geçen 16. seçimini de kazanan gerçek bir LİDER'e karınca kararınca destek vermeye çalışmanın haklı gururu yüzümüze yansımış.”



#Mustafa Varank
#Kabine
#Hatıra Fotoğrafı
41 dakika önce
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