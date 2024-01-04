Son nefesime kadar hesap soracağım

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerde yıkılan Adıyaman’daki İsias Oteli’ne ilişkin 5’i tutuklu 11 sanık hakim karşısına çıktı. 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nce adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonda görülen duruşma sabahın erken saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında başladı. Sanıkların Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmayı, enkazda yaşamını yitirenlerin yakınlarının yanı sıra KKTC Başbakanı Ünal Üstel, beraberindeki 3 bakan, 9 milletvekili ve 11 bürokrat takip etti. Otel enkazında kalarak hayatını kaybeden 39 voleybolcunun aileleri ellerinde çocuklara ait resimlerin yer aldığı pankartlarla Adıyaman Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

CANIMIZI ORTAYA KOYDUK

Yaşananlara tepki gösteren Turist Rehberi Nazımcan Hartlap’ın annesi Hilal Düzgünce adliye önünde, “Son nefesine kadar hesap soracağım” diye feryat etti. Bu haksızlığın örtbas edilmesine izin vermeyeceğini söyleyen acılı anne, “Yapı denetimin olmadığı bu binalar başınıza yıkılacak. Bu dava emsal bir karar ile bitecek” diye konuştu.

Emsal karar çıkacak

100 kişilik heyetle duruşmayı takip için Adıyaman’a gelen KKTC Başbakanı Ünal Üstel, depremde otelde konaklayan ve ‘şampiyon melekler’ olarak adlandırdıkları sporcularını kaybettiklerini belirterek, “İsias davası, bizim için çok önemli. İsias, bu davalardan bir tanesi, buradan çıkacak karar diğer davalar açısından emsal oluşturacak. Bizler Türkiye Cumhuriyeti’nin yüce Türk adaletine güveniyoruz” diye konuştu.

Yoldaş Apartmanı’nın müteahhidine dava

6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 60 kişinin öldüğü Diyarbakır’daki Yoldaş Apartmanı’nın müteahhidi Sadullah Y, hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmanın ardından Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, binanın 1975 deprem yönetmeliğinde tanımlanan en düşük beton sınıfı dikkate alındığında dahi beton karot numunelerinin söz konusu sınıfı sağlamadığına dikkat çekildi.Belediye arşiv dosyasının bulunmayan binanın dolayısıyla yapı ruhsatı ve ruhsat ekinde olması gereken mimari, statik betonarme ve tesisat projelerinin mevcut olmadığı belirtildi. Malzeme özelliklerinin yetersiz olduğu ifade edilen binanın, projesiz, ruhsatsız ve denetimsiz yapılması nedeniyle müteahhidin sorumlu olduğuna vurgu yapıldı.

Ahmet Bozkurt

Usulsüzlüğü itiraf etti

22 yıla kadar hapis cezası istenen otel sahibi Ahmet Bozkurt, üzerine atılı suçları kabul etmedi. Otelinde proje dışında usulsüz hiçbir şeyin olmadığını ifade eden Bozkurt, “ Benim binam 32 yıllık binadır. Ben evlatlarıma, torunlarıma miras bırakmak için bu oteli özenerek yaptım” ifadelerini kullandı. Bozkurt, kendisiyle birlikte tutuklu olan çocuklarının suçsuz olduğunu söyledi.











