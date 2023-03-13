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Son tarih 8 Nisan

Seçim takvimi beklenirken, taslak yol haritasına göre ittifak düşünen partiler için 8 Nisan kritik tarih. İttifaklar, seçim takviminin ilan edildiği 20 Mart’tan bir gün sonra protokollerini YSK’ya teslim edebilecek.

Haber Merkezi
04:00 . 13/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Taslak takvimine göre 20 Mart’ta seçim sürecinin başlamasıyla birlikte Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı ve ATA ittifakı YSK’ya protokollerini teslim edecek. Aynı süreç, kurulursa diğer ittifaklara da uygulayacak.

İttifaklar, seçim takviminin ilan edildiği 20 Mart’tan bir gün sonra protokollerini YSK’ya teslim edebilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi parti ya da partiler olması halinde, ittifak içerisinde kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünde değişiklik yapmaları veya ittifaktan vazgeçtiklerini bildirmelerinin son günü 8 Nisan Cumartesi olacak.

PUSULADAKİ SIRA 9 NİSAN’DA

İttifakların ve siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri ise 9 Nisan Pazar günü belirlenecek. Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri 11 Nisan’da kesinleşecek. 15 Nisan’da milletvekili geçici aday listeleri yayımlanacak, 19 Nisan’da ise YSK birleşik oy pusulaları basılıp milletvekili kesin aday listeleri ilan edilecek.



#Seçim takvimi
#YSK
#Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi
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