Heybeliada açıklarında tekne battı: 27 kişi kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Heybeliada açıklarında batan teknedeki 27 kişi, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Alabora oldu

Adalar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heybeliada açıklarında saat 00.50 sıralarında "DenizTaksi25" isimli tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alabora oldu.

Teknede bulunan mürettebat ve yolculardan oluşan toplam 27 kişi, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

11 kişi tedavi altında