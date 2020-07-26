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Gündem Heybeliada açıklarında tekne battı 27 kişi kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İSTANBUL

Sondakika: Heybeliada'da tekne battı

Heybeliada açıklarında tekne battı: 27 kişi kurtarıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Heybeliada açıklarında saat 00.50 sıralarında "DenizTaksi25" isimli tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alabora oldu. Batan teknedeki 27 kişi kurtarılırken, 11 kişi de hastaneye sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Batan tekneye ait ilk görüntü
Batan tekneye ait ilk görüntü

Heybeliada açıklarında batan teknedeki 27 kişi, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Alabora oldu

Adalar Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heybeliada açıklarında saat 00.50 sıralarında "DenizTaksi25" isimli tekne, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alabora oldu.

Teknede bulunan mürettebat ve yolculardan oluşan toplam 27 kişi, Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi arama-kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

11 kişi tedavi altında

  • Kurtarılan kişilerden 11'inin hastaneye sevk edildiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.Konuya ilişkin çalışma başlatıldı.
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