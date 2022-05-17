Söndürme filomuz artık daha güçlü

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Orman Yangını Hazırlıkları Değerlendirme Toplantısı’nda, 2022 yılında orman yangınlarıyla ilgili alınacak tedbirleri ve hazırlıkları anlattı. Havaların ısınmasının orman yangını ihtimalinin artmasına neden olduğunu belirten Bakan Kirişci, “Bir yandan orman yangınlarını önleyici sistemleri hayata geçirirken diğer yandan her yıl 600 milyon fidanı toprakla buluşturuyoruz. 2023 yılı hedefimiz 7 milyar fidanı toprakla buluşturmak ve böylelikle 2002 yılında 20,8 milyon hektar olan orman alanımızı 23,4 milyon hektara ulaştırmaktır” diye konuştu.

HAVA VE KARA GÜCÜMÜZ GÜÇLENİYOR

Ormanları yangınlara karşı koruma için atılan adımlardan bahseden Prof. Dr. Kirişci, “Bu yıl orman yangınlarıyla mücadelede özellikle teknoloji yoğunluklu bir strateji çerçevesinde gerçekleşecektir. Yangınlara karşı hava ve kara gücümüzü daha da güçlendiriyoruz. 39 olan helikopter sayımızı 55’e, uçak sayımızı 3’ten 20’ye, İHA sayımızı 4’ten 8’e yükselttik. Rezerv güç olarak 25 helikopter, 2 uçak ve 1 İHA hazırda beklemektedir. Yani hava gücü olarak hazırlıklarımız tamdır. Yangınların söndürülmesinde en önemli güç olan karadan müdahale ekiplerini de önemli ölçüde artırdık. Orman teşkilatı başta olmak üzere, jandarma, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlarımıza yangınlara karşı eğitim verdik. Bu eğitimlere 21 bin teşkilat mensubumuzun yanı sıra 20 bin askeri personel ve 100 binin üzerinde gönüllü vatandaşımız katıldı. Yeni katılacak 5 bin işçi, 283 mühendis ve bin 500 orman muhafaza memuru ile ekiplerimizi daha da güçlendiriyoruz” diye konuştu.

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TERMAL KAMERALAR TESPİT EDECEK

Vahit Kirişci, “Attığımız bir diğer önemli adım da yangınlara karşı profesyonel mücadele edecek ORKUT ekiplerinin kurulmasıdır. Bunlar bir özel birlik, özel mücadele ekibidir. Özel eğitimlerden geçen 462 kişilik bu ekip, yangında ulaşılması zor bölgelere ilk müdahalede aktif rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarında erken müdahale için İHA’ların kullanılacağını söyleyen Kirişçi, “İHA’larda kullanılan termal kameralar sayesinde yangın çıkma ihtimali olan noktalar önceden tespit ediliyor ve meteorolojiden alınan verilerle entegre edilerek müdahale planı hazırlanıyor. Yangın uzmanlarının yönlendirmesiyle orman teşkilatımız bu noktalara hızlıca müdahale ediyor. Türkiye orman yangınlarını gözetlemede ilk İHA kullanan ülkedir” diye konuştu.

GÜNDEM Bir ayda 103 orman yangını İHA'larla tespit edildi