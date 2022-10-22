Gündem Sonuçlar açıklandı kitapçıklar yayında
YEREL GÜNDEM

Sonuçlar açıklandı kitapçıklar yayında

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından 2022 KPSS sonuçları açıklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sonuçlar açıklandı kitapçıklar yayında
2022 KPSS

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 18 Eylül tarihinde yapılan 2022-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) ile 24-25 Eylül tarihlerinde gerçekleşen 2022-KPSS (Alan Bilgisi) ve 2 Ekim tarihinde yapılan 2022-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait madde analizlerinin incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığı ve itirazların bilimsel açıdan değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada değerlendirmeler sonucunda 2022-KPSS ÖABT Beden Eğitimi Testi Temel Soru Kitapçığı’ndaki 46 numaralı sorunun “A” olarak verilen doğru cevabının “B” olarak düzeltilmesine karar verilerek, değerlendirme sürecinin tamamlandığı ifade edildi. Adayların

sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceği kaydedildi. 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans cevap kağıtları ve aday cevapları da 10 günlüğüne erişime açıldı.

TUS tercihleri başladı | TUS tercihleri nasıl yapılacak?
ÖZGÜN
TUS tercihleri başladı | TUS tercihleri nasıl yapılacak?

ÖSYM şifremi unuttum! ÖSYM ais giriş şifresi nasıl alınır, nasıl yenilenir?
ÖZGÜN
ÖSYM şifremi unuttum! ÖSYM ais giriş şifresi nasıl alınır, nasıl yenilenir?
Rusya soğukları geliyor

Rusya soğukları geliyor

Meteorolojiden birçok kente kar uyarısı.
İnsanlar tehlikeye girebilir

'İnsanlar tehlikeye girebilir'

​Evindeki belgelerde İran ve Çin hakkındaki sırlar var.
Rizeden ateşlenen Tayfun Rusyada endişe yarattı: Sinoptan Sivastopola 300 kilometre mesafe var

'Macron anlamıyordu şimdi hesabını sordular.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.