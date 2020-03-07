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POLİTİKA

Sonuçları olumlu

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından, İdlib ateşkesine ilişkin açıklama yaptı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

Zirve sonuçlarını olumlu bulan Bahçeli şu ifadeleri kullandı: ‘Bölgesel istikrarı doğrudan ilgilendiren Moskova Zirvesi sonuçları itibariyle olumludur. Türkiye ve Rusya, Suriye’deki ateşkes rejiminin tatbik ve temin edilmesinden sorumlu olan iki garantör ülkedir. Bu kapsamda 17 Eylül 2019 Soçi Muhtırası baz ve esas alınarak iki ülke tarafından ek bir protokol düzenlenmiş ve taraflarca imza altına alınmıştır. Türkiye’nin egemenlik ve tarihi çıkarları sahada da, masada da layıkıyla savunulmuştur. Bölgesel huzur ve güvenlik için önemli bir adım atılmıştır. Moskova’daki Liderler Zirvesi’nde aklı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olması memnuniyet vericidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, rejim güçlerinin ve Rus askeri varlığının ateşkes kararına eksiksiz ve harfiyen riayet etmeleridir. Maksat yıkmak değil yapmak, bozmak değil onarmak, kutuplaşmak değil belirlenmiş kurallar muhtevasında konuşmak ve anlaşmaktır. Türkiye’nin İdlib’den başı eğik geri dönüşü muhal bir hayaldir. Ateşkes kararını ihlal eden, eli tetiğe giden, sabotaj ve provokasyona yeltenen kim olursa olsun insanlık alemi karşısında suçlu olacak, elbette hak ettiği bedeli misliyle ödeyecek, ağır vebal altında kalacaktır.’’ Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, güncel siyaset ve dış politika gelişmeleri ele alındı.

Ateşkesin 4 sonucu
GÜNDEM
Ateşkesin 4 sonucu
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