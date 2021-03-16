Gündem Sonun Özgecan gibi olacak demişti Kan donduran tehdide ceza indirimi
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'Sonun Özgecan gibi olacak' demişti: Kan donduran tehdide ceza indirimi

A-Sosyal medya üzerinden bir kadını 'sonun Özgecan gibi olacak' diyerek ölümle tehdit ettiği iddia edilen tutuklu sanık Azerbaycan uyruklu Samir Balakıshiyev'in 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep edildi. Sanığın 'pişmanım' sözleri üzerine mahkeme Balakıshiyev'i 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanması geri bırakılarak sanığın tahliyesine karar verildi.

Haber Merkezi DHA
Samir Balakıshiyev
Samir Balakıshiyev

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Samir Balakıshiyev getirildi. Mağdur Hacer Karaağaç İzmir'den Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Sanığın babası da duruşmaya izleyici olarak katıldı. Sanık Samir Balakıshiyev savunmasında, "13 Şubat tarihinde sosyal medyadan canlı yayın yaparken Esmer isimli bir kişi canlı yayına konuk oldu. Onunla anlaşmalı kurgu düzenledik. Tartışma yaparak insanların ilgisini çekip, izleyici kitlesine sahip olmak istedim. Bu sırada canlı yayına Hacer isimli bayan konuk oldu. İstem dışı anneme hakaret ettiğini duydum. Ben de bunun üzerine şov ve korkutma amaçlı kendisine tecavüz edip öldüreceğimi, sonunun Özgecan Aslan gibi olacağını , kafasını kestirip göle atacağımı söyledim. Bu sözleri söylerken elimde sahte bir kılıç vardı. Ben bu videoyu paylaştıktan sonra babam videoyu görüp bana kızınca ben de Hacer ile birlikte canlı yayın yaparak Hacer'den özür diledim. Hacer bana 'Seni babanın hatrına affediyorum, ben senin annenin öldüğünü bilmiyordum' dedi. Ben herkesten özür diliyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

"Şikayetçi değilim"

Müşteki Hacer Karaağaç ise "Ben sanığın olay tarihinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığını gördüm. Yorumları sırasında kadınlara da küfür edince ben de bunun üzerine sinirlenerek 'Kadınlara küfür ediyorsa kendi anasıdır, bacısıdır' şeklinde yorum yaptım. Daha sonra beni tehdit etmiş. Babasının bana ulaşmasının ardından babasını hatrına sanığın hatasını kabul ederek şikayetçi olmadım. Şikayetçi değilim" dedi.

"Özgecan Aslan ve ailesinden özür diliyoruz"

Sanığın avukatı Aydın Tezcan "Sanık yaklaşık 1 yıldır Türkiye'de olduğu için Türk örf ve adetlerini tam olarak bilmemektedir. Esasen şov amaçlı yapmış olduğu sosyal medya yayınında amacını aşarak ve ani gelişen tahrik edici olay ve tepki karşısında istemediği sözler kullanmıştır. Biz de sanığın müdafii olarak özellikle ismi geçen Özgecan Aslan ve ailesinden ve tüm Türk kadınlarından sanık ile birlikte özür diliyoruz" diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi. Sanığın avukatı Ayet Metehanoğlu Mete de, müşteki Hacer Karaağaç'ın şikayetçi olmadığını vurgulayarak müvekkilinin tahliyesini talep etti.

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  • Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasında, tutukluluk halinin devamını istediği sanığın "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık "Özür dilerim pişmanım, bir daha yapmayacağıma söz veriyorum. Bir daha kimsenin kalbini kırmayacağım, suçluyum ve suçumu kabul ediyorum. Keşke böyle olmasaydı" dedi.

Sosyal medyadan ölümle tehdit etmişti: Serbest bırakıldı
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Sosyal medyadan ölümle tehdit etmişti: Serbest bırakıldı


Tahliyesine karar verildi

Mahkeme, tutuklu sanık Samir Balakıshiyev'i "Silahla tehdit" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, sanığın tahliyesine de karar verdi.

İddianame

İddianamede, Samir Balakıshıyev'in 13 Şubat'ta sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, mağdur Hacer Karaağaç'ı tehdit ettiği belirtilmişti. Şüphelinin sosyal medyadan gösterdiği kılıç da silahtan sayılmıştı. Sosyal medya üzerinden Hacer Karaağaç'ı "Sonun Özgecan gibi olacak" diyerek ölümle tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan Samir Balakıshıyev'in "Silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyordu.

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