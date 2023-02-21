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Sonuna kadar sizinleyiz: ABD’den 185 milyon dolar yardım

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD’li mevkidaşı Antony BlInken Türkiye’ye destek sözü verdi. ABD'nin deprem sonrasında Türkiye'ye toplam 185 milyon dolarlık yardım duyurduğunu hatırlatan Blinken, “Başkan Biden ve Amerikan halkından size bir mesaj getirdim. ABD ihtiyaç duyduğunuz zamanda sizinle. Bu dönemi atlatırken ve yeniden inşa sürecinde sonuna kadar sizinleyiz” dedi.

04:00 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD’li mevkidaşı Antony BlInken Türkiye’ye destek sözü verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD’li mevkidaşı Antony BlInken Türkiye’ye destek sözü verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’ye destek sözü verdi.

Türkiye’yi ziyaret etmek için önemli bir dönemde olunduğunun altını çizen Blinken, “Başkan (Joe) Biden ve Amerikan halkından size bir mesaj getirdim. ABD ihtiyaç duyduğunuz zamanda sizinle. Bu dönemi atlatırken ve yeniden inşa sürecinde sonuna kadar sizinleyiz” ifadesini kullandı. ABD Başkanı Biden’ın ilk depremin hemen ardından kurtarma ve yardım ekiplerine talimat verdiğini vurgulayan Biden, ekiplerin yanı sıra yaklaşık 8 ton yardımı Türkiye’ye sevk ettiklerini aktardı.

DESTEK SÖZÜ VERİYORUZ

Blinken, ABD’nin bugüne kadar Türkiye’ye toplam 185 milyon dolarlık yardım duyurduğunu anımsatarak “Washington’daki Türkiye Büyükelçiliği’ni ziyaret ettiğimde, kapının önünde o kadar çok koli birikmişti ki içeri zor girdim. Şimdi Türkiye’nin önünde evsiz kalanlara yardım etmek ve yeniden inşa için uzun bir yol var. BM Genel Sekreteri (Antonio Guterres) uzun dönemli yardımlar için 1 milyar dolar çağrısında bulundu. Tıpkı müttefik ve ortakların birbirinin zor zamanında yaptığı gibi biz de destek sözümüzü veriyoruz” diye konuştu.

TÜRKİYE’Yİ ANLIYORUZ

  • ABD’nin terör örgütü YPG/PKK’ya vermiş olduğu destekle ilgili bir soru üzerine Blinken, “Türkiye’nin güney sınırıyla ilgili meşru güvenlik endişelerini anlıyoruz” dedi.

F-35 neticeye ulaşmalı

F-16 uçaklarıyla ilgili Bakan Çavuşoğlu, “Şartlara bağlanarak bizim F-16 almamız da zaten mümkün olmaz” dedi. F-35 programından çıkarılmamıza değinen Çavuşoğlu, “Ödediğimiz 1,4 milyar dolarlık bir rakam var. Bir an önce bunun neticeye ulaşmasında fayda var” diye konuştu.


#Deprem
#ABD
#Antony Blinken
#Mevlüt Çavuşoğlu
1 saat önce
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Sonuna kadar sizinleyiz: ABD’den 185 milyon dolar yardım
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