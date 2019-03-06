Gündem Sorosla Gezi görüşmesi
İSTANBUL

Soros’la Gezi görüşmesi

Gezi iddianamesinde, şüphelilerden Gökçe Tüylüoğlu’nun, birçok ülkede kadife devrimler peşinde koşan Açık Toplum Vakfı kurucusu George Soros’la sıcak temas kurduğu belirtiliyor. 19 Eylül 2013’te ABD’ye giden Tüylüoğlu 20 Eylül’de Soros ile bir araya geldi.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
George Soros
George Soros

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer alan şüphelilerden Gökçe Tüylüoğlu’nun, birçok ülkede kadife devrimler peşinde koşan Açık Toplum Vakfı kurucusu George Soros’la sıcak temas kurduğu ortaya çıktı. 657 sayfalık iddianamede yer alan bilgilere göre Gökçe Tüylüoğlu Gezi kalkışmasından hemen sonra 19 Eylül 2013’de ABD’ye gitti. İddianameye göre Tüylüoğlu, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu son durum hakkında bilgi vermek üzere 20 Eylül 2013 tarihinde George Soros ile New York’taki bir yemekli toplantıda bir araya geldi.

AÇIK TOPLUM’DAN MAAŞ ALIYORUZ

  • Savcılık Tüylüoğlu’nun Soros’un da bulunduğu yemekli toplantıya katıldığını ise iletişim tespit tutanaklarında yapılan incelemeler sonucu elde etti. Tüylüoğlu’nun 2 isimle yaptığı telefon görüşmesine de iddianamede yer verildi. Tüylüoğlu’nun ilk görüşmede ‘İpek Kırancı’ ile yapılan görüşmede şu ifadeler kullanılıyor: “Sen Açık Toplum Vakfı’na yönlendirdin bizi oradan maaş alıyoruz. Çok sağol.”

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