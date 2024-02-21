Soru hırsızlarına baskın: 20 gözaltı

FETÖ’nün soru hırsızlığına ilişkin iki yeni operasyon daha. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 2011-2013 yılları arasında düzenlenen “yabancı dil yeterlilik” ve “yüksek lisans değerlendirme” sınavlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, soruları çalan FETÖ’nün bunları örgüt evlerindeki çalışma gruplarına dağıttığı, soruları ezberleyen örgüt mensuplarının yüksek puan aldıkları kaydedildi. Ankara merkezli 6 ildeki operasyonlarda, aralarında kamudan ihraç edilenlerin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ’nün askeri okul yapılanmasına ilişkin ise 2010-2012 yılları arasındaki Askeri Liselere Giriş Sınavı mercek altına alındı. Yine Ankara merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda da 6’sı eski askeri öğrenci 8 şüpheli gözaltına alındı.