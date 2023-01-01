Soruşturma genişletildi: Çocuklar koruma altında

Çocuk hastalara verdiği uyuşturucu ilaçlar aracılığıyla ailelerin cinsel istismarla suçlanmasını sağlayan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu’nun mağdur ettiği çocuklar koruma altına alındı. Zoroğlu’nun ağır bir uyutma etkisi bulunan ve veterinerlerin tercih ettiği Ketamin ilacını niçin hastalarda kullandığını izah edemediği öğrenildi.

ÇOCUKLARI BABASININ EVİNE GÖTÜRMÜŞ

Ailelerin şikayeti üzerine harekete Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada ilginç detaylar var. Buna göre, tedavi için kendisine gelen çocukları klinik yerine Anadolu yakasındaki baba evine getiren Zoroğlu, ilgili adreslerde çocuklarla uzun süre geçirdi.

İNSANLARDA KULLANILMASI ÇOK TEHLİKELİ

Buraya getirilen çocuklar üzerinde de hayvanlar için kullanılan ve çok güçlü bir uyutma etkisi bulunan Keta-Control ilacı kullandı. Görüşüne başvurduğumuz bir veteriner, “Uyutma gücü ve süresi bakımından oldukça etkili olan bu ilacın insanlar üzerinde kullanılması çok tehlikeli. 1990’lı yıllarda ağır ameliyatlarda kullanıldığını biliyorum. Burada ameliyat da yok. Neden kullandığını araştırmak gerek” dedi.

DELİLLER İNCELENİYOR

Bakırköy Çocuk Büro Savcılığı’nın talimatı üzerine harekete geçen asayiş şube ekipleri eş zamanlı olarak birçok yere baskın düzenledi. Prof. Zoroğlu’na ait yerlerde yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler, yazışmalar, ilaçlar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Buradan çıkan sonuca göre suç kapsamının değişebileceği belirtiliyor.

ZOROĞLU DA İNCELENECEK

Hastalarla yazışmalarında, “Ailenizi öldürün, seri katil olmak gerek “gibi ifadeleri ortaya çıkan Zoroğlu’nun da adli tıp uzmanları tarafından inceleneceği öğrenildi. Çeşitli testlerden geçirileceği ifade edilen Zoroğlu’nun, bir hastasına gönderdiği mesaj ise akıllara durgunluk verdi. Zoroğlu’nun mesajında, “Koca Antep Maraş ve Hatay yerle bir oldu Depremciler de izah edemedi Zira ortada bunu yapacak fay hattı da yoktu. Yalnız Antep, Hatay ve Maraş’ta beni hepsa attıran adamlar da şans eseri orada yaşamaktadırlar. Yani Fetö diye iftira atan talihsizleri diyorum. Benim iftiracılarım 4 prof. orada idiler” yazıldığı görüldü.

FETÖ MİLİTANLARI SAHİP ÇIKTI

Hastalara yaklaşımı ve tedavi biçimiyle “Kabus” olarak tanınmasına neden olan Zoroğlu’na ilk destek firari FETÖ militanlarından geldi. Örgüt üyeleri, Zoroğlu’nun önemli bir bilim adamı olduğunu bu alanda otorite kabul edildiğini, komployla karşı karşıya geldiğini iddia ettiler. Öte yandan operasyon haberinin ardından yeni şikayetlerin olduğu, bu nedenle soruşturmanın genişleyeceği öğrenildi.







