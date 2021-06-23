Sosyal belediyecilikte bir yenilik daha

Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli görev yapan Bağlar Belediyesi’nin ambulansı ve görev yapan sağlık ekibi, hastaları önce hastaneye ardında da şehir içinden kırsala kadar bir çok noktadan evlerine kadar ulaştırıyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu,”Bu hizmet ile sağlık kuruluşlarının fedakarca mücadelesinde yüklerini hafifletmek istedik ve çok şükür bunda da başarılı olduk. Hem engelli aracımız hem ambulansımız 24 saat halkımızın hizmetindedir.” dedi.

Sağlık Kuruluşlarının Yükünü Hafifletiyor

Bağlar Belediyesi’nin ambulansı ve sağlık ekibi verdiği başarılı hizmetlerle pandemi döneminde sağlık kuruluşlarının mücadelesine katkıda bulunarak takdir topluyor.

Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli görev yapan tam donanımlı ambulans aracı ve araçta görev yapan uzman sağlık ekibi, Acil 112 hattı üzerinden gelen ihbarları değerlendirerek önce olay yerine gidiyor. Ardında hastanın durumuna göre en yakın hastaneye sevk ediyor, tedavi bittikten sonra da şehir merkezinden kırsala kadar mesafe ayrımı yapmadan vatandaşları evlerine kadar ulaştırıyor.

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Acil tıp teknikeri ve hemşirelerden oluşan sağlık ekibinin başarılı mücadelesi bugüne kadar bir çok acil hastanın zaman kaybı yaşanmadan hastaneye yetiştirilmesini sağladı.

“Vatandaşımız Memnun Kalınca Biz de Mutlu Oluyoruz”

Dicle Üniversitesi Hastaneleri yönetimi ve Sağlık İl Müdürlüğü de önemli durumlarda devreye giren bu uygulama nedeniyle Bağlar Belediyesi’nin sağladığı hizmetten bir hayli memnun.

Sağlık kuruluşlarının koronavirüs süreci nedeniyle yoğunluk yaşadığını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Sağlık İl Müdürlüğü ile koordineli çalışarak verdikleri bu hizmetin önemli sonuçlar sağladığını söyledi. Beyoğlu,”Sağlık kuruluşlarımızın fedakarca mücadelesine katkı bulunmak ve yüklerini hafifletmek istedik. Bundan dolayı böyle bir hizmeti vermeyi kararlaştırdık. Tam donanımlı ambulans aracımız ve uzman sağlık ekibimiz Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışıyor. Acil 112 üzerinden kod alıp hastalarımızı evlerinden hastaneye, hastaneden evlerine kadar ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetten çok memnun. Biz de bundan dolayı mutlu oluyoruz.” dedi