​Sosyal faaliyetleri kendileri reddetmiş.

Cezaevlerindeki terör hükümlülerinin sosyokültürel faaliyetlerden faydalanamadıkları iddiasına yanıt geldi. Terör hükümlülerinin bu faaliyetleri kendilerinin reddettiği ortaya çıktı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun sorularını cevapladı. Terör hükümlülerinin sosyokültürel faaliyet alanlarını genişletmek için çalışmalar başlattıklarını anlatan Yıldırım, örgütsel bir tavırla karşılaştıklarını açıkladı. Yıldırım, “Örgütlerin örgütsel bir duruşla mesela ARDEF’i (Araştırma Değerlendirme Formu) reddettikleri -ARDEF kişisel olarak değerlendirme aracıdır- psikososyal servislerimizin ya da belli sosyal etkinliklere katılmayı reddettiklerini görüyoruz” diye konuştu.

HÜKÜMLÜ ANNELERİN İAŞESİ 75 TL

Hükümlü annelerin çocuklarıyla yemeklerini paylaştığı iddialarına da açıklık getiren Yıldırım, “Yanında çocukları bulunan annelerin 44 liralık iaşesi 75 liraya çıktı. Hem hükümlü tutuklular hem yanlarındaki çocukların son derece yeterli, sabahtan akşama üst düzey beslenmeleri sağlanıyor” dedi. Yeni başlatılan “check list/kontrol listesi” çalışması hakkında da bilgi veren Yıldırım, bu sayede hakimlerin eğitimden personele, asayiş güvenlikten insan haklarına, uygulamalara, giriş aramasına kadar her hususta belli tespitler yapmasına imkan sağlanacağını kaydetti: “Bu tam bir denetleme değil, yol gösterici bir çalışma. Amaç denetimden ziyade rehberlik yapmak. Eksik görülen hususlarda iyileştirmeler yönünde arkadaşlarımıza doğrusunu ifade edecekler.”

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