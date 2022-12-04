Gündem Sosyal faaliyetleri kendileri reddetmiş
ANKARA

Sosyal faaliyetleri kendileri reddetmiş

Cezaevlerindeki terör hükümlülerinin sosyokültürel faaliyetlerden faydalanamadıkları iddiasına yanıt geldi. Terör hükümlülerinin bu faaliyetleri kendilerinin reddettiği ortaya çıktı.

Abone Ol Google News
Uğur Duyan Yeni Şafak
Sosyal faaliyetleri kendileri reddetmiş
​Sosyal faaliyetleri kendileri reddetmiş.

Cezaevlerindeki terör hükümlülerinin sosyokültürel faaliyetlerden faydalanamadıkları iddiasına yanıt geldi. Terör hükümlülerinin bu faaliyetleri kendilerinin reddettiği ortaya çıktı. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun sorularını cevapladı. Terör hükümlülerinin sosyokültürel faaliyet alanlarını genişletmek için çalışmalar başlattıklarını anlatan Yıldırım, örgütsel bir tavırla karşılaştıklarını açıkladı. Yıldırım, “Örgütlerin örgütsel bir duruşla mesela ARDEF’i (Araştırma Değerlendirme Formu) reddettikleri -ARDEF kişisel olarak değerlendirme aracıdır- psikososyal servislerimizin ya da belli sosyal etkinliklere katılmayı reddettiklerini görüyoruz” diye konuştu.

HÜKÜMLÜ ANNELERİN İAŞESİ 75 TL

Hükümlü annelerin çocuklarıyla yemeklerini paylaştığı iddialarına da açıklık getiren Yıldırım, “Yanında çocukları bulunan annelerin 44 liralık iaşesi 75 liraya çıktı. Hem hükümlü tutuklular hem yanlarındaki çocukların son derece yeterli, sabahtan akşama üst düzey beslenmeleri sağlanıyor” dedi. Yeni başlatılan “check list/kontrol listesi” çalışması hakkında da bilgi veren Yıldırım, bu sayede hakimlerin eğitimden personele, asayiş güvenlikten insan haklarına, uygulamalara, giriş aramasına kadar her hususta belli tespitler yapmasına imkan sağlanacağını kaydetti: “Bu tam bir denetleme değil, yol gösterici bir çalışma. Amaç denetimden ziyade rehberlik yapmak. Eksik görülen hususlarda iyileştirmeler yönünde arkadaşlarımıza doğrusunu ifade edecekler.”

Gardiyana yaka kamerası: Cezaevlerine kör nokta önlemi
GÜNDEM
Gardiyana yaka kamerası: Cezaevlerine kör nokta önlemi
Yeni güç ekseni Türk Devletleri Teşkilatı

Yeni güç ekseni Türk Devletleri Teşkilatı

​Z Raporu'nun Aralık sayısı bayilerde.
Omuz omuza olalım istedik

Omuz omuza olalım istedik

​Ercümend Özkan'ın eşi Mukaddes Özkan'la konuştuk.
Urfadan 8 net mesaj

Urfa'dan 8 net mesaj

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 110 bin kişi coşkuyla karşıladı.
Rifkin online seslendi

Rifkin online seslendi

​Kılıçdaroğlu vizyon belgesini açıkladı.
Ayaklar yerden kesildi

Ayaklar yerden kesildi

​Bayraktar Kızılelma havalandı.
ABD'de kölelik cezaevinde hâlâ var

ABD'de kölelik cezaevinde hâlâ var

​Eski mahkum Johnny Perez zulmü ifşa ediyor.

Maaş artsın işimiz devam etsin

Maaş artsın işimiz devam etsin

​Asgari ücrette taraflar soruları cevaplandırdı.
Dönüşüm niye yavaş

Dönüşüm niye yavaş

​İstanbul'da 230 bin konutun kentsel dönüşüme girmesi gerekiyor.
İsveç'ten düşük profilli iade

İsveç'ten düşük profilli iade

​NATO üyeliği için göz boyuyor.
Kapasite tüm AB'den fazla

Kapasite tüm AB'den fazla

​Düzensiz göçle mücadele.
Rusya 100 petrol tankeri aldı

Rusya 100 petrol tankeri aldı

​AB yaptırımlarını bu yöntemle aşacak.
Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etti

Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etti

​Musk ABD seçimlerine nasıl müdahale edildiğini ortaya çıkardı.
Tekno-markette oyuna gelmeyin

Tekno-markette oyuna gelmeyin

​Görüntü kalitesini artıran LED ışıklar sizi yanıltmasın.
Gönüllülük kültürü sevgi yayıyor

Gönüllülük kültürü sevgi yayıyor

​Türk Kızılayı dayanışma ağı ördü.
Tüyap Kitap Fuarı kapılarını açtı

Tüyap Kitap Fuarı kapılarını açtı

​320 etkinlik ve 2 bin 200 imza günü düzenlenecek.
Messi hız kesmiyor

Messi hız kesmiyor

Dünya Kupası çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi Arjantin oldu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.