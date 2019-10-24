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EĞİTİM

Sosyal medya kullanımı başarıyı etkilemiyor

Doç. Dr. Tüba Karahisar’ın lise öğrencileri arasında yaptığı araştırma sonucunda, sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusu ile akademik başarı arasında ilişki bulunmadığı belirlendi. 250 öğrenci üzerinde yapılan çalışma, telefonu kontrol etme sıklığı arttıkça sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusunun da artış gösterdiğini ortaya koydu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Doç. Dr. Tüba Karahisar, lise öğrencilerinde “gelişmeleri kaçırma korkusu” sıklığı ve bunun “akademik başarıya etkisi”ni araştırdı. Konu, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü izniyle Bakırköy Anadolu Lisesinde 19-26 Mart 2019’da 250 öğrenciye anket uygulanarak araştırıldı. Araştırmada katılımcılara, kişisel özelliklerinin yanında akıllı telefon ve sosyal medya kullanımına yönelik çoktan seçmeli olarak hazırlanan 12 soru soruldu. Araştırmada, sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusu ile akademik başarı arasında ilişki olmadığı gibi sosyal medyada gelişmeleri kaçırma korkusunun akademik başarı üzerinde etkisinin bulunmadığı sonucu çıktı.

Tüba Karahisar

KAÇIRMA KORKUSU

Araştırmayla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Tüba Karahisar, “gelişmeleri kaçırma korkusu”nun, sosyal medyaya bakılmadığı sürede “Fotoğraf paylaştım, beğenildi mi? Gündemi kaçırıyor muyum? Şu anda ne oluyor?” sorularıyla açıklanabileceğini dile getirdi.

DİKKATİ DAĞITTIĞI BİR GERÇEK

Öğrencilerin ders esnasında telefonla çok fazla meşgul olmasından yola çıkarak, “Gelişmeleri kaçırma korkusunun akademik başarıya etkisi var mı? Öğrencilerin dikkatlerini dağıtıyor mu? Öğrencilerin beynini ne kadar işgal ediyor?”, “Akademik başarıyı etkiliyor mu?” sorularını soran bir araştırma yaptıklarını anlatan Karahisar, şu bilgileri verdi: “Araştırmayı yaptığımız öğrenciler arasında sosyal medya hesabı olmayan neredeyse yok. Yatmadan önce telefonu kontrol etmenin uykusuzluğa neden olduğunu gördük. Sabah uyandığında da aynı şeyi yapıyor, Elimizde kıyaslayabileceğimiz tek veri not ortalamasıydı. Ortalamalarıyla kıyasladığımızda çarpıcı bir şekilde akademik başarıyı etkilediği sonucuna varamadık. Ancak öğrencilerin sabah akşam meşgul olduğu, dikkatini dağıttığı ve konsantrasyonunu bozduğu bir gerçek.”

FARKLI BİR ÇÖZÜM BULMALIYIZ

  • Tüba Karahisar, araştırmanın farklı alan liselerinde yapılarak genişletilebileceğine ve sonuçlarına bakılabileceğine işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
  • “Sosyal medya yine de öğrencileri fazlasıyla meşgul ediyor. Buna daha farklı bir çözüm bulmalıyız. ‘Dersin daha interaktif geçmesini mi sağlamamız gerekir? Görsellere daha fazla ağırlık vermemiz mi gerekir? Eğitimci olarak bunları sorgulamalıyız. İnteraktif uygulamalar ve çeşitli materyaller kullanarak eğitimi daha farklı hale getirmeliyiz. Bir taraftan da her şeyin sosyal medyada olmadığını göstererek, öğrencileri biraz kütüphaneye doğru çekmeliyiz.”

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