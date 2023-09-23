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Sosyal medya provokasyonuna tutuklama: Türk düşmanlığına yönelik nefret içerikli paylaşım yapan 8 kişi tutuklandı

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Güvenlik Daire Başkanlıkları sosyal medya üzerinde provokasyon yapan hesaplara yönelik ortak çalışma başlattı. Sosyal medya platformları üzerinden provokasyon yaptığı tespit edilen 8 şüpheli tutuklandı.

10:29 . 23/09/2023 Cumartesi
AA
Sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşım yapan 8 şüpheli tutuklandı

Sosyal medyada provokasyon amaçlı paylaşım yapan 8 şüpheli tutuklandı

Sosyal medya platformları üzerinden provokasyon yaptığı tespit edilen 8 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Güvenlik Daire Başkanlıkları sosyal medya üzerinde provokasyon yapan hesaplara yönelik ortak çalışma başlattı.

Sosyal medyada sığınmacı ve kaçak göçmen karşıtlığıyla, Türk düşmanlığına yönelik kamuoyunda karşılıklı nefret içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 27 hesap yöneticisi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.


Şüphelilere "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçları kapsamında soruşturma açıldı.

4 şüpheli savcılık sorgulamalarının ardından salıverildi. Hakimliğe sevk edilen 23 şüpheliden 15'i yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı.



#Emniyet Genel Müdürlüğü
#sosyal medya
#provokasyon
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