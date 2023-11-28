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Sosyal medya ünlüsü Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine soruşturma

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahipleri Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek’ suçlarından soruşturma başlatıldı. 

14:45 - 28/11/2023 Salı
Güncelleme: 14:53 - 28/11/2023 Salı
DHA
Özlem Öz ve Tayyar Öz

Özlem Öz ve Tayyar Öz

Dilan Polat ve Engin Polat ailesine yürütülen soruşturmanın ardından diğer sosyal medya fenomenleri ve güzellik merkezi sahipleri hakkında da iddialar ortaya atılmıştı.

Polat ailesi gibi sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Öz çiftinin güzellik merkezleri ve kliniği vardı.


Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


Öz çifti hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek’ suçlarından soruşturma başlatıldı.






 




#Tayyar Öz
#Özlem Öz
#Soruşturma
#Sosyal Medya
27 dakika önce
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