Sosyal medya ünlüsü Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine soruşturma

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanması güzellik merkezi sektörünü olumsuz etkiledi. İşlerinde yüzde 80’lere varan düşüşler olduğunu iddia eden Denizli Berberler ve Güzellik Salonu İşletmeciler Odası Başkanı, ekonomik zorluklar ve olumsuz algılarla mücadele için çağrıda bulundu.