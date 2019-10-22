Gündem Sosyal medyada terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı
BİTLİS

Sosyal medyada terör propagandası yapan 5 kişi gözaltına alındı

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde, sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizce 9 Ekim'de sınır ötesine gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'na yönelik sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişiye yönelik Bitlis merkez ve Tatvan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, S.K, A.B, H.A, L.B. ve E.A. gözaltına alınmıştır. Terör örgütleri ve bu örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere karşı mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizce kararlılıkla devam edecektir."

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