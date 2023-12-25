Sosyal medyada Türk ordusuna hakaret eden 4 kişi paketlendi: 57 hesaba inceleme

Ekşi Sözlük'te şehit babası için açılan konu başlığında, kahraman Mehmetçik'ler ve şehit babası hedef alındı. Adeta nefret kusan kullanıcılar, "Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler" denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da paylaşım yapanlardan biri hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Emniyet, paylaşım yapanlar arasında yer alan O.K. isimli şahsı adresine baskın yaparak gözaltına aldı. O.K'nın evinde uzun namlulu tüfek ve silahlar bulundu.