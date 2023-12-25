|
Gündem

Sosyal medyada Türk ordusuna hakaret eden 4 kişi paketlendi: 57 hesaba inceleme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan, ordu ve askerler aleyhinde söylemlerde bulunan şüphelilerin adli makamlara sevk edildiğini açıkladı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:49 - 25/12/2023 lundi
Güncelleme: 12:54 - 25/12/2023 lundi
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanların görüntülerini paylaştı.
Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanların görüntülerini paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-2" ifadesiyle bir paylaşımda bulundu.

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan,
Ordumuz ve Askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.
Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca; Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı.

Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek."

Ekşi Sözlük'te kahraman şehitlere hakaret ettiler! Provokatörler için harekete geçildi: Bir şahıs gözaltında
Ekşi Sözlük'te kahraman şehitlere hakaret ettiler! Provokatörler için harekete geçildi: Bir şahıs gözaltında

Ekşi Sözlük'te şehit babası için açılan konu başlığında, kahraman Mehmetçik'ler ve şehit babası hedef alındı. Adeta nefret kusan kullanıcılar, "Acımasız mı geldi? Beter olmadıklarına dua etsinler" denildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekşi Sözlük' isimli sosyal paylaşım sitesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda şehit olan askerlere yönelik suç veya suç unsuru içeren paylaşımları yapanlar hakkında resen soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da paylaşım yapanlardan biri hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Emniyet, paylaşım yapanlar arasında yer alan O.K. isimli şahsı adresine baskın yaparak gözaltına aldı. O.K'nın evinde uzun namlulu tüfek ve silahlar bulundu.

#Ali Yerlikaya
#İstanbul
#Sosyal medya
il y a 1 heure
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MHP Kütahya belediye başkan adayları 2024 | Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya ilçe belediye başkan aday listesi