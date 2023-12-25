Sosyal medyada Türk ordusuna hakaret eden 4 kişi paketlendi: 57 hesaba inceleme

Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanların görüntülerini paylaştı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-2" ifadesiyle bir paylaşımda bulundu.
Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda dijital platformlarda yayınlanmak üzere çekim yapan,
Ordumuz ve Askerlerimiz aleyhinde söylemlerde bulunarak hakaret eden B.T., S.Y.G., N.K. ve F.G. isimli şüpheliler yakalandı ve adli makamlara sevk edildi.
Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca; Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı.
Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek."
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