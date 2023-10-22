Sosyal medyadan satıyorlardı: Jandarmada kıskıvrak yakaladı

Jandarma ekipleri şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilerin yasa dışı yollardan getirilen silahları sevk edileceğini tespit edilmesi üzerine Eyüpsultan'da bulunan 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 32 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, 26 adet pompalı av tüfeği, 32 adet şarjör ve 128 adet fişek ele geçirdi.