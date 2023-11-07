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Sosyal medyaya yalan pompalayan Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi gözaltına alındı

Sosyal medyada asılsız iddiaları dolaşıma sokarak, Türkiye ve iktidar aleyhine propaganda yapan Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alındı

Hüseyin Berk
Hüseyin Berk
19:51 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 20:16 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Bircan Yıldırım isimli provokatör, gözaltına alındı.

Bircan Yıldırım isimli provokatör, gözaltına alındı.


4 ve 28 Mayıs seçimleri sırasında ortaya attığı asılsız iddialar ve yaptığı algı dolu paylaşımlarla gündeme gelen 'Bircan Yıldırım' isimli hesap, son olarak Filistin'de katliam saldırıları yapan işgalci İsrail üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

'Erdoğan ile Netanyahu anlaştı' yalanı

Bahse konu hesap, dün gece saatlerinde
'İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlaşma imzaladığı'
yalanını ortaya attı.

Kısa bir süre sonra bu paylaşımı kaldıran provokatör, bugün ise Almanya'da yaşayan Afgan bir ailenin Türkiye'de 3 bin 200 euro maaş aldığını öne sürdü.

Vatandaşlar provokatör hakkında emniyet birimlerine çağrı yaptı.

Gözaltına alındı

Türkiye ve iktidar aleyhine propaganda yapan Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alındı.



#Sosyal Medya
#Provokasyon
#Bircan Yıldırım
#Gözaltı
25 dakika önce
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