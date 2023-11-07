Sosyal medyaya yalan pompalayan Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi gözaltına alındı

Bircan Yıldırım isimli provokatör, gözaltına alındı.
4 ve 28 Mayıs seçimleri sırasında ortaya attığı asılsız iddialar ve yaptığı algı dolu paylaşımlarla gündeme gelen 'Bircan Yıldırım' isimli hesap, son olarak Filistin'de katliam saldırıları yapan işgalci İsrail üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.
'Erdoğan ile Netanyahu anlaştı' yalanı
Kısa bir süre sonra bu paylaşımı kaldıran provokatör, bugün ise Almanya'da yaşayan Afgan bir ailenin Türkiye'de 3 bin 200 euro maaş aldığını öne sürdü.
Vatandaşlar provokatör hakkında emniyet birimlerine çağrı yaptı.
Gözaltına alındı
Türkiye ve iktidar aleyhine propaganda yapan Bircan Yıldırım isimli hesabın yöneticisi, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçundan gözaltına alındı.