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İSTANBUL

Kemerburgaz Kent Ormanı

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İBB’nin “İmara değil, halka açıyoruz” dediği Kemerburgaz Kent Ormanı’nı, daha önce imara açılmış gibi lanse etmesi tepki çekti. Alanın devlet ormanı niteliğinde olduğu ve hiçbir şekilde imara açılamayacağını vurgulayan Tarım ve Orman Bakanlığı noktayı koydu: Açıklamaların halkı yanlış bilgilendirmekten başka amacı yok!

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemerburgaz’daki alan “devlet ormanı” niteliğinde. Anayasa ve yasalar gereği belediye başkanlıkları ile kurum ve kuruluşların söz konusu alanı imara açma yetkileri de yok.
Kemerburgaz’daki alan “devlet ormanı” niteliğinde. Anayasa ve yasalar gereği belediye başkanlıkları ile kurum ve kuruluşların söz konusu alanı imara açma yetkileri de yok.

CHP’li Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kurumsal tanıtımları ve sosyal medya hesaplarından yapılan Kemerburgaz Kent Ormanı’na ilişkin açıklamalara Tarım ve Orman Bakanlığı tepki gösterdi. “İmara değil, halka açıyoruz” şeklinde paylaşılan haberlerin, halkı yanlış bilgilendirdiği belirtildi. Orman Genel Müdürlüğünce, İstanbul’da 3 bin 578 hektar alanı kapsayan 136 mesire yerinin tescil edilerek hizmete sunulduğu vurgulanan açıklamada, kentte 11 şehir ormanının hizmete alındığı, biri Anadolu diğeri Avrupa Yakası’nda olmak üzere iki büyük şehir ormanının da planlanarak tescil edildiği bilgisi verildi.

  • İBB'nin paylaşımı
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  • Ormanın haritası

SÖZLEŞME TARİHİ 2012

Açıklamada, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ile İBB Başkanlığı arasında 2012’de imzalanan sözleşme gereği Kemerburgaz Kent Ormanı’nın 10 yıl kiraya verildiği, bu kapsamda belediyenin kent ormanını 3 etaba bölerek çalışmalar yürüttüğü kaydedildi. Birinci etapta yapılması planlanan donatıların geçen yıl tamamlandığı, ikinci ve üçüncü etaplardaki çalışmaların da tamamlanmak üzere olduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu alanın “devlet ormanı” olduğu,

bu nedenle Anayasa ve yasalar gereği belediye başkanlıkları ile kurum ve kuruluşların söz konusu alanı imara açma yetkilerinin bulunmadığı vurgulandı.

Zaten imara kapalıydı

  • Kemerburgaz Kent Ormanı
  • Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle: “İBB kurumsal tanıtımlarında ve sosyal medya paylaşımlarında, ‘İmara değil, halka açıyoruz’ şeklinde ifade edilen alan, halihazırda 2012’den bugüne vatandaşlarımızın hizmetinde olup, imara açılmayacağı yapılan kiralama sözleşmesinde de açıkça belirtilmiştir. Nitekim kira sözleşmesinin 5’inci maddesinde ‘Kiraya verilecek mesire yerleri üzerinde sabit tesis yapılamaz’ ibaresi açıkça yer almakta. Hal böyleyken Kemerburgaz Kent Ormanı’nı, yeni yapılmış veya daha önce imara açılmış gibi lanse ederek, ‘İmara değil, halka açıyoruz’ şeklinde sosyal medya paylaşımları yapmanın halkı yanlış bilgilendirmekten başka bir amacının olmadığı aşikardır.”

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