Soykırım hayranına Nobel tepkisi

“Küreselleşmenin Krizi: Riskler ve Fırsatlar” başlığı altında konuların ele alındığı TRT World Forum 2019, İstanbul Kongre Merkezi’nde devam ediyor. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Şefik Caferoviç, “Terörün Yeni Yüzü: Aşırı Sağ” başlıklık oturumda yaptığı konuşmada, Nobel Ödülü’nün Avustralyalı yazar Peter Handke’ye verildiğini hatırlattı. Caferoviç, bu kararın, uluslararası topluluğun ve özellikle Bosna Hersek’teki soykırım kurbanı olan ailelerin haklı rahatsızlığına neden olduğunu belirtti.

SUÇLULAR NE KOLAY UNUTULDU?

Caferoviç, “Uluslararası kamuoyunun bir kısmına ne oldu da Miloseviç ve Karaciç’in suçlarını kolay unuttu? Neden prestijli Nobel Ödülü bunların sempatizanı ve siyasetçilerin teşvikçisi olan bir kişiye verilmektedir?” dedi. Caferoviş, “Bizi koruyacak tek şey beraberlik ve ortakça verilecek tutumlardır” şeklinde konuştu.