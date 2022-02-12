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İSTANBUL

Söylemezler Falyalı'dan haraç istemiş

KKTC’de suikasta uğrayan Halil Falyalı’nın Söylemezler Çetesi tarafından tehdit edildiği ve kendisinden milyonlarca lira haraç istendiği iddia edildi. KKTC’de gözaltına alınan Ömer Tunç ve Yusuf Güneş’in de Falyalı ile iş yaptıkları ve 25 Ocak’ta ülkeye birlikte girdikleri öğrenildi. Soruşturmanın koordineli yürütülebilmesi için KKTC’den Ankara’ya bir ekip gönderilecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Söylemezler​ Falyalıdan haraç istemiş
Halil Falyalı

Falyalı suikastıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle KKTC’de gözaltına alınan Ömer Tunç ve Yusuf Güneş’in, 25 Ocak’ta ülkeye birlikte girdikleri, Halil Falyalı ile iş yaptıkları belirlendi. Saldırıyla ilgili yeni isimlere de ulaşılırken, Yusuf Güneş’in aranan şahıslarla bağlantısı tespit edildi. Dün bir kez daha hakim karşısına çıkan şüphelilerin tutukluluk süreleri 6 gün daha uzatıldı. İstanbul’da gözaltına alınan Söylemezler Çetesi lideri Mustafa Söylemez ve 2 adamının sorgusu da devam ediyor. Söylemezlerin Falyalı’dan milyonlarca lira haraç istediği ve tehdit ettiği öne sürülüyor. Falyalı’nın bu tehditlerden sonra zırhlı araç aldığı belirtiliyor.

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  • Soruşturma kapsamında; cinayet zanlılarının birden fazla kiralık araç kullandıkları tespit edildi. Söz konusu araçların olay öncesi ve sonrasında nerelere gittiğinin belirlenmesi için GPS kayıtları incelemeye alındı. MOBESE kayıtları ile mahalli güvenlik kamerası kayıtları da tek tek inceleniyor. Soruşturmada elde edilen DNA, swap, parmak izi, balistik, toprak örneği ve datalar da incelenmek üzere Türkiye’ye gönderilecek. Ayrıca soruşturmanın Türkiye ayağıyla koordineli şekilde yürütülebilmesi için KKTC’den Ankara’ya bir ekip gönderilecek.

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