Söylemezler Falyalı'dan haraç istemiş

Falyalı suikastıyla bağlantısı olduğu gerekçesiyle KKTC’de gözaltına alınan Ömer Tunç ve Yusuf Güneş’in, 25 Ocak’ta ülkeye birlikte girdikleri, Halil Falyalı ile iş yaptıkları belirlendi. Saldırıyla ilgili yeni isimlere de ulaşılırken, Yusuf Güneş’in aranan şahıslarla bağlantısı tespit edildi. Dün bir kez daha hakim karşısına çıkan şüphelilerin tutukluluk süreleri 6 gün daha uzatıldı. İstanbul’da gözaltına alınan Söylemezler Çetesi lideri Mustafa Söylemez ve 2 adamının sorgusu da devam ediyor. Söylemezlerin Falyalı’dan milyonlarca lira haraç istediği ve tehdit ettiği öne sürülüyor. Falyalı’nın bu tehditlerden sonra zırhlı araç aldığı belirtiliyor.

Ömer Tunç ve Yusuf Güneş 6 gün daha sorgulanacak.

HAYAT KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı öldürüldü

DELİLLER TÜRKİYE’DE İNCELENECEK

Soruşturma kapsamında; cinayet zanlılarının birden fazla kiralık araç kullandıkları tespit edildi. Söz konusu araçların olay öncesi ve sonrasında nerelere gittiğinin belirlenmesi için GPS kayıtları incelemeye alındı. MOBESE kayıtları ile mahalli güvenlik kamerası kayıtları da tek tek inceleniyor. Soruşturmada elde edilen DNA, swap, parmak izi, balistik, toprak örneği ve datalar da incelenmek üzere Türkiye’ye gönderilecek. Ayrıca soruşturmanın Türkiye ayağıyla koordineli şekilde yürütülebilmesi için KKTC’den Ankara’ya bir ekip gönderilecek.

GÜNDEM Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme