İçişleri Bakanı Soylu: ABD'li generallerin teröristlerle kurduğu ilişkileri açıklayacağız Soylu: ABD'li generallerin teröristlerle kurduğu ilişkileri açıklayacağız İçişleri Bakanı Soylu, "Amerikalı generallerin PKK ile PYD ile hangi ilişkileri kurduğunu önümüzdeki günlerde kamuoyuna açıklayacağız. Yakaladıklarımız, tek tek ötüyorlar. Can havliyle Amerika'yı da satıyor, Avrupa'yı da satıyor" dedi.

Haber Merkezi 24 Şubat 2019, 12:32 Son Güncelleme: 24 Şubat 2019, 12:38 AA