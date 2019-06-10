Gündem Soylu İstanbula 30 karakol yapılacak
POLİTİKA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İstanbul'a 30 karakol yapılacak

Soylu: İstanbul'a 30 karakol yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'da yaklaşık 30 yerde 2'si jandarma bölgesinde olmak üzere karakol açıyoruz. 3-5 ay içinde hepsini hizmete alacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de muhtarlarla bir araya gelen Soylu, kentte uyuşturucuyla ilgili suçlarda yüzde 70 civarında azalma olduğunu, cezaevinde 58 binin üzerinde uyuşturucudan tutuklu bulunduğunu ve 2018'de uyuşturucudan yaşamını yitirenlerin sayısında da azalma olduğunu anlattı.

Soylu, İstanbul'a bin 200 bekçi daha verileceğini belirterek, evden hırsızlık olaylarının da yüzde 50 azaldığını kaydetti.

Antalya'da 2016 sonunda 6 milyonu aşkın turist olduğunu, bu sayının yıl sonunda 16 milyon olacağını, İstanbul'daki turist sayısının da 15 milyonu bulacağını dile getiren Soylu, alınan güvenlik önlemleriyle bu sayıların arttığını söyledi.

Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

  • "Yaklaşık 30 yerde 2'si jandarma bölgesinde olmak üzere karakol açıyoruz. Polis amirliği merkezi açıyoruz. İstanbul sürekli büyüyen, göç alan bir şehir. Eğer siz muhtarınızla, karakolunuzla, bekçilerinizle bu sistemi kurmazsanız metropolleri elinizden kaçırırız. Bazı alanlarda suç merkezleri oluşur, sonra o suç merkezlerini ortadan kaldırmaya çalışırsınız, gayret sarf edersiniz. Bu da şehrin kamu düzenini altüst eder. Çok da güzel mimarisi olan binalar oluşturuyoruz. Bunları 3-5 ay içinde hepsini birden çıkacağız ve hizmete alacağız."

Kentteki polis sayısı 55 binin üzerine çıkacak

İstanbul'a ağustos sonunda 3.000-3.500 civarında polis daha verileceğini belirterek, karakollara güven masası kurulduğunu, Türkiye genelinde alınacak 3 bin kadın polisin de bu güven karakollarına yerleştirileceğini anlattı.

Bakan Soylu, güven masasındaki polislerin İstanbul'a da verileceğini, bu şekilde kentteki polis sayısının ilk kez 55 binin üzerine çıkacağını vurguladı.

Soylu'ya 'akıllı ol' demişti: Hukuki süreç başladı
GÜNDEM
Soylu'ya 'akıllı ol' demişti: Hukuki süreç başladı
Fatihe dokunansonucuna katlanır

Fatih'e dokunan
sonucuna katlanır

Tutuklama uygulanırsa Türkiye çok sert karşılık verebilir.
Beşiktaşa önerdiği ismi açıkladı

Beşiktaş'a önerdiği
ismi açıkladı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başladı.
Eğitim uçağıtarlaya düştü

Eğitim uçağı
tarlaya düştü

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Meteorolojiden yeni kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Denizde hayat var

Denizde hayat var

​Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan “Sıfır Atık Mavi” projesine start verildi.
Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Ülkede yaşanan askeri darbeyi fırsat bildiler.
Cürret edene cevabını veririz

Cürret edene cevabını veririz

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum yönetimine sert tepki.
İstihdam müjdesi

İstihdam müjdesi

Bakan Kurum, Sıfır Atık Projesi'nin detaylarını açıkladı.

Mali'de katliam<br> 100 ölü

Mali'de katliam
100 ölü

Dogon köyünde silahlı saldırı gerçekleştirildi.
Konumunu kaybedebilir

Konumunu kaybedebilir

Ünlü analistten dolarla ilgili çok çarpıcı çıkış.
Moderatörü, tarihi ve saati belli oldu

Moderatörü, tarihi ve saati belli oldu

TV kanalında değil bir stüdyoda olacak.
Pençe'de PKK'ya bir darbe daha

Pençe'de PKK'ya bir darbe daha

​Bakanlık açıkladı: Hepsi tek tek tespit edilerek imha edildi.
30 dolara düşebilir

30 dolara düşebilir

Kısıntı anlaşması uzatılmazsa düşüş başlayacak.
Camiye çirkin saldırı

Camiye çirkin saldırı

Almanya'da Rahman Camisi'nde 50 Kur'an-ı Kerim yırtıldı.
'Morallerini <br>yüksek tutsunlar'

'Morallerini
yüksek tutsunlar'

Erdoğan'dan TFF Başkanına 'İzlanda' telefonu.
İzlanda'ya Milli Takım notası

İzlanda'ya Milli Takım notası

Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla nota verilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.