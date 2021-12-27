Soylu'dan İBB'deki terör teftişiyle ilgili açıklama: Şehirdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?

İçişleri Bakanlığı dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili özel teftiş başlattığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İBB'deki terör iltisaklı personelle ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

'BU BİR GÜVENLİK MESELESİ'

"Dağdaki terörle mücadele ediyoruz, şehirdekiyle etmeyecek miyiz? İşe alınanların bir kısmı önemli birimlerde görev yapıyor. Bu bir siyasi konu değil güvenlik meselesi."

'TSK'DAN İHRAÇ EDİLEN BİRİNİ İŞE ALIR MISINIZ?'

Siz TSK'dan ihraç edilen birini şirketinize alır mısınız? İSKİ'de suyun başına adam alıyorsunuz, İGDAŞ aynı şekilde, kritik yerlere adam alıyorsunuz, böyle yüzlerce örnek var. Biz bunu denetlemekle mükellefiz, suyun başına İGDAŞ'ın başına bir şey gelirse milletimize nasıl hesap veririz. Bizim tespitlerimiz var. Nasıl bir yoğunlaşma oldu bilmiyoruz. İddianameler açıldı.

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'TÜM TEDBİRLERİ ALMA SORUMLULUĞUMUZ VAR'

"Tüm tedbirleri alma sorumluluğumuz var. Eylem olursa bize "Neden engellemedeniz" demezler mi? Biz bu tür denetlemeleri bütün kurumlara yapıyoruz.. Bizim derdimiz terörle mücadele."

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