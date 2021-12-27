Gündem Soyludan İBBdeki terör teftişiyle ilgili açıklama Şehirdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?
ANKARA

Soylu'dan İBB'deki terör teftişiyle ilgili açıklama: Şehirdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İBB'deki terör teftişiyle ilgili açıklama yaptı. Bunun bir güvenlik ve terörizmle mücadele meselesi olduğunu söyleyen Soylu "Dağdaki terörle mücadele ediyoruz, şehirdekiyle etmeyecek miyiz? İşe alınanların bir kısmı kritik birimlerde görev yapıyor. Bu bir siyasi konu değil güvenlik meselesi. Eylem olursa bize 'Neden engellemedeniz' demezler mi?" ifadelerini kullandı.

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Soyludan İBBdeki terör teftişiyle ilgili açıklama: Şehirdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanlığı dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görev yapan terör bağlantılı personellerle ilgili özel teftiş başlattığını duyurmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İBB'deki terör iltisaklı personelle ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

'BU BİR GÜVENLİK MESELESİ'

"Dağdaki terörle mücadele ediyoruz, şehirdekiyle etmeyecek miyiz? İşe alınanların bir kısmı önemli birimlerde görev yapıyor. Bu bir siyasi konu değil güvenlik meselesi."

'TSK'DAN İHRAÇ EDİLEN BİRİNİ İŞE ALIR MISINIZ?'

Siz TSK'dan ihraç edilen birini şirketinize alır mısınız? İSKİ'de suyun başına adam alıyorsunuz, İGDAŞ aynı şekilde, kritik yerlere adam alıyorsunuz, böyle yüzlerce örnek var. Biz bunu denetlemekle mükellefiz, suyun başına İGDAŞ'ın başına bir şey gelirse milletimize nasıl hesap veririz. Bizim tespitlerimiz var. Nasıl bir yoğunlaşma oldu bilmiyoruz. İddianameler açıldı.

İçişleri Bakanlığı İBB'de görev yapan PKK'lılarla ilgili özel teftiş başlattı
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İçişleri Bakanlığı İBB'de görev yapan PKK'lılarla ilgili özel teftiş başlattı

'TÜM TEDBİRLERİ ALMA SORUMLULUĞUMUZ VAR'

"Tüm tedbirleri alma sorumluluğumuz var. Eylem olursa bize "Neden engellemedeniz" demezler mi? Biz bu tür denetlemeleri bütün kurumlara yapıyoruz.. Bizim derdimiz terörle mücadele."

Bakan Soylu: İBB'ye alınan 557 personel terör örgütleri ile bağlantılı
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Bakan Soylu: İBB'ye alınan 557 personel terör örgütleri ile bağlantılı

İşte İBB’de kadrolaşan diğer PKK’lılar
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İşte İBB’de kadrolaşan diğer PKK’lılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB'ye alınan 557 personel terör örgütleri ile bağlantılı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: İBB'ye alınan 557 personel terör örgütleri ile bağlantılı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 33 bin personel alımı yaptığını, bunun 12 bininin ancak incelenebildiğini, 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu duyurdu.


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İçişleri Bakanı Soylu İBB'deki terör teftişiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca haritayı paylaştı.

​Birbirlerinden gizli çalışıyorlar.

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