Soylu'dan muhalif haber sitelerinin sistematik saldırısına cevap: İstikrarlı iftira düşkünleri

Emniyete götürülen Ayhan Bora Kaplan'ın işlemleri devam ederken muhalif haber siteleri, Suç örgütü lideri Kaplan'a ilişkin haberi AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile ilişkilendirerek servis etti. Soylu, sistematik bir şekilde yapılan bu saldırıya sosyal medya hesabından cevap verdi.