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Soylu'dan muhalif haber sitelerinin sistematik saldırısına cevap: İstikrarlı iftira düşkünleri

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, kendisini Ankara'da polis ekiplerinin yurt dışına kaçmaya çalışırken yakaladığı suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile ilişkilendiren muhalif haber sitelerine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Soylu, skandal haberlere, "Operasyon çocukları devrede…Görev yaptığımız dönem boyunca iftiradan, itibar suikastinden beslenenler paydaşlarıyla intikam süreci yönetiyorlar. Aynı 'medya', aynı 'kaynaklar'… Bu istikrarlı iftira düşkünleri için suç duyurusunda bulunacağız." sözleriyle cevap verdi.

16:04 . 8/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Süleyman Soylu, kendisini yakalanan suç örgütü lideriyle ilişkilendiren muhalif haber sitelerine tepki gösterdi.

Süleyman Soylu, kendisini yakalanan suç örgütü lideriyle ilişkilendiren muhalif haber sitelerine tepki gösterdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ı Esenboğa Havalimanı'nda yakalayarak gözaltına aldı.

Muhalif siteler Süleyman Soylu'yu hedef aldı

Emniyete götürülen Ayhan Bora Kaplan'ın işlemleri devam ederken muhalif haber siteleri, Suç örgütü lideri Kaplan'a ilişkin haberi AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile ilişkilendirerek servis etti. Soylu, sistematik bir şekilde yapılan bu saldırıya sosyal medya hesabından cevap verdi.

"Aynı medya aynı kaynaklar"

İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde de aynı saldırılara maruz kaldığına dikkat çeken Soylu, şu ifadeleri kullandı:

Operasyon çocukları devrede…
Görev yaptığımız dönem boyunca iftiradan, itibar suikastinden beslenenler paydaşlarıyla intikam süreci yönetiyorlar.
Aynı “medya“, aynı “kaynaklar“…
Bu istikrarlı iftira düşkünleri için suç duyurusunda bulunacağız.



#Süleyman Soylu
#Ayhan Bora Kaplan
#AK Parti İstanbul Milletvekili
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