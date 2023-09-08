Soylu'dan muhalif haber sitelerinin sistematik saldırısına cevap: İstikrarlı iftira düşkünleri

Süleyman Soylu, kendisini yakalanan suç örgütü lideriyle ilişkilendiren muhalif haber sitelerine tepki gösterdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçmaya çalışan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ı Esenboğa Havalimanı'nda yakalayarak gözaltına aldı.
Muhalif siteler Süleyman Soylu'yu hedef aldı
Emniyete götürülen Ayhan Bora Kaplan'ın işlemleri devam ederken muhalif haber siteleri, Suç örgütü lideri Kaplan'a ilişkin haberi AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu ile ilişkilendirerek servis etti. Soylu, sistematik bir şekilde yapılan bu saldırıya sosyal medya hesabından cevap verdi.
"Aynı medya aynı kaynaklar"
İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde de aynı saldırılara maruz kaldığına dikkat çeken Soylu, şu ifadeleri kullandı: