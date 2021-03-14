Gündem Soylunun acı günü
POLİTİKA

Soylu’nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, annesi Servet Soylu (75) İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Haberi alan birçok siyasetçi hastaneye giderek Soylu ve ailesine başsağlığı diledi. Soylu, bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Soylu ve annesi Servet Soylu
Süleyman Soylu ve annesi Servet Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti.

Servet Soylu'nun cenazesinin bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında paylaştı. Koca, Soylu'ya başsağlığı diledi. İçişleri Bakanı Soylu'yu acı gününde siyasiler yalnız bırakmadı. Soylu’nun annesinin vefat haberini alan çok sayıda siyasi hastaneye giderek Soylu ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanısıra siyasi parti liderleri, bakanlar ve siyasiler Soylu'nun annesi için taziye mesajı yayımladı.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ’DEN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Bakan Soylu’yu telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Hastane önünde bekleyen vatandaşlar Bakan Soylu'ya taziyede bulundu
GÜNDEM
Hastane önünde bekleyen vatandaşlar Bakan Soylu'ya taziyede bulundu
Abone Ol Google News
Aslan hata yapmadı

Aslan hata yapmadı

​Galatasaray 2 hafta aradan sonra galibiyet aldı.
Ankara Valisi Şahin korkuttu

Ankara Valisi Şahin korkuttu

​İstanbul yolunda rahatsızlanınca Sakarya'da hastaneye kaldırıldı.
İzmirde geniş çaplı HES kodu dönemi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.