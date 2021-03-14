Soylu’nun acı günü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle 75 yaşında vefat etti.

Servet Soylu'nun cenazesinin bugün Gaziosmanpaşa Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Eyüpsultan Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında paylaştı. Koca, Soylu'ya başsağlığı diledi. İçişleri Bakanı Soylu'yu acı gününde siyasiler yalnız bırakmadı. Soylu’nun annesinin vefat haberini alan çok sayıda siyasi hastaneye giderek Soylu ve ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ayrıca TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanısıra siyasi parti liderleri, bakanlar ve siyasiler Soylu'nun annesi için taziye mesajı yayımladı.

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ERDOĞAN VE BAHÇELİ’DEN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, annesi Servet Soylu'yu kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya taziye dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu kardeşimin kıymetli validesi Servet Soylu hanımefendiye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Süleyman Bey’e, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, Bakan Soylu’yu telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.