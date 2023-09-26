Soylu’nun sonuna kadar arkasındayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti olarak vefanın ve siyasi ahlakın gereği eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasında olduklarını belirtti.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bahçeli, televizyon ekranlarındaki “bir avuç sözde uzman, yorumcu, gazeteci ve kerameti kendinden menkul yorumcu”nun topluma her gün nefret ve nifak aşısı yaptığını belirtti. Bahçeli, “Gündeme yansıyan her meseleyi anbean çarpıtıp siyasileştiren bu hayasızlar aslında zillet ittifakının hizmetkarlığına soyunan görevli provokatörlerdir” ifadesini kullandı.

RÖVANŞ PEŞİNDELER

Adli bir olay üzerinden eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve bakanlık dönemine ilişkin mesnetsiz iddialarda bulunulanların potansiyel bir rövanş alma hevesinde olduğunu bildiren Bahçeli, şunları kaydetti: “Sayın Soylu 2016 yılından 2023 yılına kadar üstlendiği bakanlık sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmiş bir devlet ve siyaset insanıdır. Böylesi bir vasfa haiz olması münasebetiyle, kaldı ki terörle mücadelede üstün başarılara imza atması vesilesiyle muarız cephede birikip de kuyruk acısı olanların şedit ve şekavet tonu ağır saldırılarına maruz kalmaktadır.”

HAKKANİYETLİ DEĞİL

“FETÖ, PKK ve gayrimeşru çevrelerle derin bağ ve bağlantıları tevsik veya teyit edilmiş köksüzlerin Sayın Soylu’yu orantısız ve onursuz suçlamaları geçmişte ne kadar doğru işlerin yapıldığını aynısıyla belgelemiştir. Hakkında pek çok iddianın bulunduğu bir şahsa karşı icra edilen operasyonun hitamında Sayın Soylu’nun sözde irtibat ve illiyeti bahanesiyle töhmet altında bırakılması, sürekli tahrik ve taciz cenderesinde tutulması hem şerefli bir davranış olmayıp hem de adil, hukuki ve hakkaniyetli bir muamele değildir.”

MÜFTERİLİĞİN DANİSKASI

“Bunların bildikleri her neyse Cumhuriyet Savcılarının öğrenmesi, gereğini yapmaları hukuk devleti ilkesinin kaçınılmaz bir icabıdır. Sorosçu Kavala ile terörist Demirtaş’ı bayraklaştırıp nevzuhur hak talebi için milli ve manevi tüm değerlerle ters düşen güdümlü kişilerin Sayın Soylu’yu hiçbir alakasının olmadığı yasa dışı ilişki ağlarında devamlı gösterme çabası müfteriliğin daniskası, müptezelliğin de düpedüz şahikasıdır.”

ALLAH’IN BİR HESABI VAR

Soylu’nun Türk milletine mal olduğunu, bakanlığı döneminde dağ tepe demeden dolaşarak bölücü terör örgütüne kök söktürdüğünü belirten Bahçeli, “Bu itibarla Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır” ifadesini kullandı. “Fitnecilerin bir hesabı varsa Allah’ın da bir hesabı vardır” değerlendirmesini yapan Bahçeli, millete hizmeti, siyasetinin temeli yapan hiç kimsenin sahipsiz ve yalnız olmayacağını vurguladı. Bahçeli, açıklamasını, “Türk milleti kimin helal süt içtiğini, kimlerin haram ve hıyanet içinde debelenip durduğunu yüksek ferasetiyle tefrik ve tefsir etmektedir” ifadesiyle tamamladı.

Anadolu hediyesi

Ressam ve Emniyet Müdürü Ahmet Sula, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye “Anadolu” adını verdiği tablosunu armağan etti. Sula’nın 50x100 santimetre ebadındaki karışık teknikte yaptığı tablo, Anadolu’nun farklı yerlerine ait detaylar içeriyor. Dört ayda yaptığı tablo için, “Göz, akıl ve ruhunuzla bir seyahate çıktığınız Anadolu tablosunda, Anadolu’yu diyar diyar gezdiğinizi göreceksiniz.” ifadelerini kullanan Sula, tablosunu MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye takdim etti. Tablo, MHP Genel Merkezi’nin girişine asıldı.











