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POLİTİKA

Sözcü Aksoy'dan ABD'ye 'Oruç Reis' cevabı

Sözcü Aksoy'dan ABD'ye 'Oruç Reis' cevabı: Ciddi bir tutarsızlık

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Oruç Reis gemisinin sismik araştırmasına ABD'den gelen eleştiriye cevaben, "Sevilla Haritası'nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hami Aksoy
Hami Aksoy

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerimize ilişkin açıklamasına cevap verdi. ABD'nin açıklamaları arasında tutarsızlık olduğunu belirten Aksoy, "Doğu Akdeniz’de Yunan- Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı iddialarını temsil eden Sevilla Haritası'nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır. Bu tutarsızlık, bazı AB ülkelerinin açıklamalarında da gözlemlenmektedir" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan'ın gerginliği tırmandıran faaliyetleri


Ege ve Akdeniz'de GKRY ve Yunanistan'ın gerginliği arttıran taraf olduğunu kaydeden Aksoy, "Ege ve Akdeniz'de gerginliği artıran taraf Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan'dır. Nitekim, Yunanistan'ın 12 Eylül tarihinden bu yana gerginliği tırmandıran faaliyetleri Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır" açıklamasında bulundu.

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