Sözcü Çelik'ten Kaftancıoğlu'na tepki: Demokrasi düşmanlığı budur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'diktatör' diyerek hedef olan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki gösterdi.

Sözcü Çelik, "Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı ’diktatör’ diyerek hedef almış. Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur" ifadelerini kullandı.

Çelik'in açıklamalarının devamı şöyle:

"Milli iradeyle kavgalı bu zihniyet daha önce de “Erken seçimle veya başka bir şekilde” iktidarı devirmekten söz ederek, demokrasi düşmanı müdahale çağrısında bulunuyordu. Seçimle iktidar değişimi nasıl olur herkes biliyor. Seçim dışında neyi kastettikleri ise asıl niyetleridir

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Örgütlü nefret siyaseti, gerçek niyetini demokratik söylemin arkasına saklayarak sinsi bir oyun oynuyor. Gerçek demokrasi sınavlarında ise sürekli sınıfta kalıyorlar.

Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanına “diktatör” demek, demokratik siyaseti nefret siyasetinin örtüsü olarak kullananların dilidir.

Cumhurbaşkanımıza muhalefet diliyle değil Yassıada diliyle hitap etmek, demokratik siyasetin namusuna kastetmektir.

Yassıada Zihniyeti ile arasına mesafe koyamayanlar Cumhuriyetten, demokrasiden ve milli iradeden söz edemez!

Yassıada zihniyetine yaslanarak sözde demokrat görünmeye çalışanların bu süreçlere ilkesel değil keyfi yaklaştıkları ortadadır.

CHP yönetiminin, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı söylenen söz hakkında net bir tavır alması gerekmektedir.

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Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır.

Partimizin kuruluş yıldönümünde bir kere daha ilan ediyoruz ki, millet egemenliğini, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi milli iradeye saygısızlık yapan dikta zihniyetine karşı korumaya devam edeceğiz."

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